優質車電好股：勝麗

【撰文／黃清照】 分享 facebook

台股農曆年後開紅盤馬上重回萬點，自上期周刊我就不斷提醒，台股相對其他亞股位階低，而今年我最看好的就是香港恆生指數及大陸股市，去年整年度走空，今年將是多頭的一年，目前已經成功站穩半年線距離年線位置只有一步之遙，反觀台股尚未站上半年線位置，相比之下實屬低估。電動車市場今年進入快速成長年，在傳統車市需求轉淡下，汽車零組件廠紛紛搶進電動車領域，AD AS及自駕車需求仍不錯，帶動車用半導體市場正向發展，誠如先前我一直建議投資朋友逢低布局電動車、汽電零概念股，逢低主佈局先前被誤殺的優質好股，而勝麗是未來車聯網的大明星潛力股，去年因受到中美貿易戰影響，被法人下修財測，從200多元一路賣，股價腰斬只剩104.5元後，開啟一波中級反彈，從104.5反彈至198元，將近89%的漲幅，外資元月至今積極回補2711張，近日領先同族群順利站穩年線，將帶起相關類股重啟一波新的多頭。

分享 facebook 勝麗：

去年下半年受到中美貿易戰市場不確定因素，波及產能利用率未達預期，主要客戶重申先進駕駛輔助系統(ADAS)及自駕車帶動車用半導體市場需求，並看好車用CIS感測器出貨未來成長性。主要產品在高毛利車用產品與安控產品，其中車用產品在營收及出貨量比重均超過公司整體6成以上；未來車用CIS元件訂單需求仍然暢旺，今年擴充車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備，屆時可望增加約4成車用產品產能；此外覓地評估與購地建廠計畫仍積極執行中以因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來的龐大商機。