電子法說醞釀回升行情

【撰文／張文赫】 分享 facebook

豬年開紅盤展開雙軋行情，外資期貨多單來到5萬口之上，一路穩定到結算，而融資餘額創下歷史新低，投資人被軋空手的情況下，年後將積極回補持股，因此大盤半年線反壓可望突破，最大壓力在年線10400點左右。OTC氣勢如虹向上攻堅，完成4個月的W底，以技術面等幅滿足點在151點左右，上漲空間還非常大，個股依題材、營收、業績百花齊放。目前最重要的就是各家公司公布去年業績以及重量級電子法說會的未來展望，從中卡位好股。

半導體清庫存 下半年拉貨

全球半導體廠商的業績觸頂反轉，韓國三星電子等8家主要廠商的2018年第4季度凈利年減約3成，在中國經濟減速日趨明顯的背景下，蘋果iP h o n e等智慧手機銷售放緩，數據中心的建設熱潮也告一段落，各廠商處於庫存增加導致財務容易受到擠壓的狀況，因此開始出現減少設備投資的趨勢，但中美貿易戰的戰況趨緩下，半導體廠也認為最壞也就在今年Q1，在Q1、Q2陸續清庫存下，下半年將開始展開庫存回補潮，過年期間費成半導體指數大漲5.35％，反應了最壞情況已過，由於車用ADAS及電動車屬確定之趨勢，雖全球汽車銷售量有下滑跡象，但車用功率元件產值仍持續提升，亦使得8吋相關的代工、矽晶圓需求仍保持強勁，跌深的環球晶(6488)1月營收創下歷史第三高，打臉市場，股價突破半年線、季線轉強；嘉晶(3016)主攻小尺寸晶圓，投信認養股價強勢，完成W底，陸續反應半導體產業短線已經觸底反彈了。

世界買格芯八吋廠先蹲後跳

受惠於MOSFET等分離式元件訂單強勁、IDM大廠擴大釋單，8吋晶圓代工龍頭世界先進(5347)去年EPS3.72元，預計配息3.2元，配息率高達86％，殖利率5％。不過Q1展望低於市場預期，主要受到智慧手機小尺寸DDI需求減少影響，但公司看好全球8吋晶圓產能供需展望在中長期下依舊正向，除了在今年擴充產能5％，再宣布斥資2.36億美元購買格芯一座8吋廠，成為公司長線成長動能，不過短線利多出盡，公布利多後回測半年線。 分享 facebook

Q1受到客戶進入庫存調整，公司預期本季營收估在67億至71億元，將季減8％至13％，毛利率將約34.5％至36.5％。反應智慧型手機等消費性產品需求較弱，導致PMIC及小尺寸DDI需求下滑，相較之下電視與平板等大尺寸DDI需求持穩。此外，毛利率下滑主要是產能利用率下滑所致，營益率也預估降至23～25％。就2019年全年而言，預期大尺吋DDI小幅成長，小尺寸DDI下滑，PMIC則表現持平，GaNon-QST可望獲得客戶的驗證。

今年資本支出比去年增加80％至39.5億，預期帶動全年晶圓產能增加5％至250.2萬片，折舊將增加約20％至21.6億。公司購買格芯8吋晶圓廠，產能每月3.5萬片，交割日為今年12月31日，因此明年才會貢獻營收。該廠僅保留MEMS的IP與業務，因此其他部分將花費一年時間轉換客戶與製程，一般產品開發到認證耗時9～15個月，且該廠仍有折舊需提列，可能對世界先進2020年毛利率將有負向影響，不過由於該廠為邏輯IC廠，有別於世界先進前三座都是由Dram廠轉換，因此廠房及機器調整較快，加上該廠最大產能推估可由3.5萬片擴充至6～7萬片，將為世界先進2021年後挹注長線成長動能。股價回測半年線、季線、月線均線糾結處，先蹲後跳。

分享 facebook 高階、5G產品帶動今年聯發科重返成長

智慧型手機全球面臨成長瓶頸，聯發科過去切入4G手機晶片因經驗不足踢到鐵板，連續三年EPS僅維持15元附近，而且還含有業外收益，去年Q4營收達到財測下緣，季減9.2％、年增0.8％，但毛利率跳升至38.9％，創下13季新高，主要就是高階P90產品量產。