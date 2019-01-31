同欣電：將再攀高峰

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

同欣電為高功率LED散熱陶瓷基板的領導廠商，也是利基型多晶模組封裝之領導廠商。公司主要四大產品線，2018年第三季營收佔比分別為：陶瓷基板營收占比39.59％、CIS影像感測產品營收占比為36.16％、混合積體電路營收占比為17.88％、高頻元件(RF模組)營收占比為3.5％、其他產品營收占比2.87％。

蘋果新機銷售疲弱下修財測，影響供應鏈營運跟著降溫，同欣電2018年12月營收亦受到CIS影像感測產品出貨下降，預期營收表現將轉月減，估將不到市場原預期6.6億元水準，使去年第四季營收將從公司原預期的季持平轉個位數季減，營運表現恐不如預期。

國巨孫公司凱美入股同欣電

同欣電董座楊惠捷及其配偶謝美枝轉讓手中所有持股，市值約當7.64億元，據了解同欣電已透過鉅額交易方式陸續將股票轉讓給投資人，投資方背景與同欣電具有業務、技術互補關係，同欣電前董座楊惠捷高齡82歲，楊惠捷父親是同欣電創辦人，1974年創立同欣電，公司已經經營逾40載，楊惠捷及其配偶出售持股後，家族在同欣電仍有持股，同欣電將前董座售股定位為大股東個人理財，與產業景氣無關。本次合計轉讓7,073張持股。國巨集團孫公司凱美(5317)以每股108元取得同欣電持股8,316張，持股比率達5.03％，成為同欣電主要大股東之一，國巨集團併購整合行動再下一城！

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展望2019年營運動能，2019年幾大新產品加入，可望帶動營運增溫，包含混合積體電路新品－超音波感測頭，高頻元件(RF模組)方面則於2019年第一季將有低軌道衛星客戶新品放量出貨，此外，影像感測方面，韓系新客戶產品亦可望於今年下半年放量。