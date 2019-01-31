5G 走出實驗室誰能得利?

【撰文／張文赫】 分享 facebook

今年的投資主軸可以說都聚焦在5G相關概念股上，而各法人一致看好的只有5G相關族群，主要是今年將會進入商用，相信這也是大家最敢抱股過年的類股，因為一個長假過後，5G的進度只會越來越接近，從實驗室到大量鋪建，其實最實用的就是相關的建設股了。但要怎麼分析真5G概念股？簡單來說就是4G的受益股5G也會受益，而且會倍數受益，因為5G速度快波長短，所以要建置更多的基地台，現在基地台的概念股，包括新復興(4909)、銅箔基板散熱的台燿(6274)、聯茂(6213)都脫穎而出了。

台通擁有富爸爸鴻海+5G基礎建設當護身符

那基地台是誰在地建置呢？其實每個電信公司都有合作的廠商，中華電(2412)的長期合作廠商就是華電網(6163)，而從新聞中可以發現到，目前電信公司在5G拔得頭籌的，並不是中華電信、台哥大，竟然是郭董的亞太電(3682)，因為郭董是打團體戰的，要攻5G旗下的網通廠都會幫忙，近期也看到台揚(2314)、建漢(3062)股價都有所表現；但是亞太電信拿到5G的執照後，總要有人幫他建設工程，做光纖的連結，這個角色就是同集團的台通(8011)。台通的光纖工程在4G的時候就很有表現，重點是在政府的標案上，光是台北市政府標案就都由台通的子公司拿下，所以在4G的年代每年都賺2.5元以上，技術之好也吸引郭董的目光，當年以33元的價位入股台通，只是好景不常，4G建置完後公司的營運也比較沉寂，但所謂養兵千日用在一時，經過6年的等待5G終於來了，也就是台通的大復仇來了。

分享 facebook 5G基地台比4G需要的數量更多更密集，所以商機更是倍數以上，而台通在4G時代時能賺22.5元，理論上到了5G時會有倍數獲利的機會。但其實台通更不只了，翻開財報觀察到，光環(3234)、華星光或是聯光通前三季都賠錢，淨值全都低於台通，但有趣的是，台通的股價竟然是最低的，唯一有獲利的公司，股價淨值比竟然最低 似乎不太合理; 再加上今年開始5G基礎建設年，我認為還有鴻海集團的亞太電信加持下，台通股價不會久居於底部，不是不發動，只要一發動股價就嚇死人，現在到了幾乎是倍數獲利的機會，鴻海集團的網通股中最正宗的5G概念股台通值得注意。