生技利多連連 豬年迎行情

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

封關前全球股市走揚，大盤重返萬點，年後挑戰頸線10148，櫃買指數領先突破半年線後繼續走高，股價會說話，中小型仍是2月開紅盤後主流，今年經濟下行，資金流向生技避險趨勢不變，尤其浩鼎案無罪確定後，沉寂3年的生技族群，有大爆發機會，浩鼎(4174)這波從低點118元漲到192元，波段漲幅超過6成，原因就在於籌碼沉澱夠久，現在還有浩鼎的幾乎全是長期持股，籌碼洗乾淨後要漲速度很快，浩鼎是全球醣新藥研發的領導廠商，在擺脫司法案件後，估計將重新啟動國際授權及合作機會，國內受惠法規鬆綁，浩鼎規劃跨入當紅的CAR-T療法，切入抗癌細胞治療領域，去年特管法修正案過關後，今年再生醫療製劑管理條例已獲行政院通過，今年拚通過立法，將引爆政策做多行情。

浩鼎案無罪重登新藥股王

浩鼎又重登新藥股王寶座，新藥股比價空間拉大，前期標題「寶齡富錦值得抱股過年」，內文分析：「今年新藥、醫美及醫材三大產品助威，業績可望比去年大增，寶齡現在股價90幾元…是否再挑戰去年高價？」，這幾天投信回補大買，寶齡(1760)急漲近2成，趨勢偏多不變，基亞(3176)本身就是細胞療法的先行者，結合高端(6547)合規廠房，受惠政策利多程度大，今年一開始有特定外資緊急回補2000張的基亞，股價也從40幾元衝高到60元後，在52～58元橫向高姿態整理，有以盤代跌的味道，外資未落跑，今年細胞療法題材豐富，隨時放量就會再攻擊。

美時重磅藥獲FDA核准

去年來我看好旗下重磅級藥物有機會取證的美時(1795)，果真傳來好消息，1/25美時的戒毒癮學名藥正式獲得FDA核准，隨即遭原廠Indivior向法院申請暫時禁制銷售令(PI)，所以暫時還不能銷售，去年印度藥廠Dr.Reddy’s的戒毒癮學名藥去年獲FDA核准後被地院裁定暫時停止銷售，Dr.Reddy’s抗告後判決撤銷原廠對Dr.Redd’s的PI，原廠又提出重審，也是2月才有結果，換句話說，美時的戒毒癮藥如果在2/7獲法院裁定原廠拿不到PI，就能上市銷售，50～90元間打8個月中期大底，過關後往上空間不可小看；醫藥股晟德(4123)及旭富(4119)體質好，也打出底部型態，後勢值得留意，晟德去年業外大豐收，前3Q EPS達6.45元，上季完成澳優股權轉讓中信農業基金，處分利益及帳上持股認列一次性評價利益，可望大幅貢獻獲利，今年是否配息政策有很大的想像空間，今年1月有特定外資大買超過4000張，年後再戰百元？旭富估計去年EPS約5.5元，比前年EPS 2.41元增加翻倍，今年獲利有機會維持成長，股價卻比去年90元低近3成，獲利穩健，下檔空間有限。