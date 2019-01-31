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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

過年選好股 被動元件 國巨、華新科

2019-01-31 16:25萬寶週刊

【撰文／黃清照】

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去年從一月起長達10個月在萬點之上，被動元件族群上演大驚奇，ML C C龍頭國巨(2327)和華新科( 2 4 9 2 )業績大成長，去年營收表現相當亮眼，創下歷史新高，國巨去年營收771.65億元，EP S約85元，106年E P S 15.64元，股利發放現金股利14.86元及股票股利1.98元，以過往配息狀況來看，今年配息若超過50塊，以現在股價來看殖利率高達16％以上，在看華新科去年營收達478.26億元，EP S約41元，106年E P S5.15元，股利發放現金股利4.02元，以過往配息狀況來看，今年配息若超過30塊，以現在股價來看殖利率高達17％以上。

隨著台股走勢轉強1 / 2 8 站上萬點， 過去我不斷強調尋找低本益比、高殖利率個股布局，像是去年獲利創新高的被動元件族群，去年國巨創下天價1310元後一路修正到287元築底反彈，本益比以去年E P S來算，只有4倍左右，就算外資法人調降被動元件評等，但以今年保守估計賺40元，本益比也不到10倍，1/27外資調降評等後出現反賣為買，大買5623張，去年華新科創下天價491.5元後一路修正到119元築底反彈，本益比以去年E P S來算，只有4倍左右，就算外資法人調降被動元件評等，但以今年保守估計賺25元，本益比也只有7倍，被動元件相對有獲利、配息，本益比低而且股價修正過，隨著今年配發股利政策出爐，後續漲勢持續看好。

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國際被動元件大廠近日也動作頻頻，三星電機(SEMCO)29日召開法說會，規劃在大陸擴產車用ML C C，也提到中低階ML CC需求受到新機拉貨潮激勵，預期第二季將開始復甦；連日本大廠太陽誘電也發出擴廠訊息，旗下生產積層陶瓷電容器(MLCC)的子公司「新潟太陽誘電株式會社」，預計將投入約 150 億日圓興建第 4 號工廠，整體ML CC市況可望趨於好轉之下，今年的營運呈現先蹲後跳的趨勢。

【完整內容請見《萬寶週刊》1318期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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