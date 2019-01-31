重回成長的低本益比電池股

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

隨著無線電子產品、電動車及機器人等產業不斷發展，二次電池的重要性跟著日益升高，更被視為工業4.0時代的閃耀明星。研調機構預估，2025年二次電池市場規模將達約1157億美元，與2017年記憶體產值相似，還有很大的成長空間。1991年日本Sony為IT產品不斷朝高電量、輕薄化及小型化的進化需求，率先成功將圓筒型鋰電池(LiB)商用化。之後1996年方型鋰電池、1999年袋裝型(pouch-type)鋰電池及2003年電動工具用圓筒型電池等相繼問世，2009年南韓樂金化學(LG Chem)宣布量產電動車中大型電池。

由於二次電池不斷發展，帶動電動車從內燃機與電池組合的混合動力汽車(HEV)，逐漸發展為混合動力電動車(PHEV)及100％靠電池驅動的電動車(BEV)等各種電動化車款(xEV)。隨著全球電動車風潮逐漸興起，電池業者開始瞄準電動車市場進行擴產，較為特別的是，現今電池業者，不再只是被動供應電池，而是將目光朝向新興物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等領域進行研發，期望也能扮演推動產業轉型的幕後推手，電池產業將掀起一波大洗牌。

順達苦盡甘來

順達科(3211)為國內第2大NB電池製造商，產品為筆記型電腦電池組、手持式電池組、電池組充電器。過去獲得Apple Macbook Pro電池訂單及Samsung 、華碩Ultrabook電池訂單以及iPad的訂單，業績大好，曾經在2011、2012年大賺超過1個股本，但隨著紅色供應鏈的崛起，消費者對NB、iPad感到越來越了無新意，業績開始驟降，一路衰退到2017年EPS 2.81元。

分享 facebook 直到去年Q2起公司營運漸入佳境，Q2毛利率開始回到正成長，11月營收更是創下32個月以來的新高，Q1 EPS 0.53元、Q2 EPS 1.09元、Q3再成長到1.7元，Q4因消費性電子旺季下，目前出貨的筆電鋰電池多在輕薄化趨勢之下，多採用鋰高分子電池，單價提升，獲利將維持高檔，2018年全年估4.2元以上，重回成長軌道。

順達近年除了既有的資通訊鋰電池業務之外，也積極發展非3C市場，包括不斷電系統備援電池、LEV雙輪電動車電池以及工具機動力電池等領域都有斬獲，也開發包括穿戴式裝置等配件電池，供貨美系品牌大廠，目前非3C業務占總營收比重達10～15％。