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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

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台灣第一個從設備到應用全部採用台廠供應鏈的5G自主團隊，將由工研院領軍，預定4月就會在台北流行音樂中心進行專網測試。台灣預定2020年初進行5G頻譜拍賣釋照，中華電信、遠傳分別訂出5G預商轉及商轉時程，台灣5G最快2020年底商轉。

被視為制定全球行動通訊標準的奧林匹亞大會─3GPP會議，包括英特爾、AT&T、NTT DOCOMO、三星、諾基亞、愛立信等多達150家廠商，共超過350名代表參加，主要討論5G第一版標準修訂、5G加強技術標準化，被視為是全球5G技術角力的重要會議，台灣在聯發科結合台灣產、官、學、研資源下，成功爭取到3GPP在台召開，意義重大。

穩懋營收連3月增 PA族現曙光

砷化鎵產業2018年受到中興事件及蘋果手機銷售欠佳等衝擊，營運隨之起伏，下半年尤顯辛苦，所幸，穩懋2018年第四季月月繳出月增成績，為族群

捎來些許佳音。

穩懋12月營收14.28億元，年減26.24％，但月增2.35％，全年營收達173億元，年增1.42％。隨VCSEL(面射型雷射)及5G等新運用的增加，對砷化鎵晶片運用量持續提高，又物聯網新應用也逐漸成熟，法人對該產業後續展望並不看淡。

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2019年營收可望漸入佳境

5G預計在2020年進入商轉，2019年被定位為5G元年，全球將開始進行5G網路的小範圍測試，各大投資機構普遍認同看好5G世代帶來商機，首先5G基礎建設領域將是先行指標，後續真正營運動能取決於5G商轉速度。砷化鎵業者估計2019年5G相關應用都會以低頻段的sub 6GHz為主，同時基地台用射頻、功率放大器需求先行竄出。

【完整內容請見《萬寶週刊》1317期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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