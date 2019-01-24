抱新主流電子股過年

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

美、中貿易戰拖累，中國去年G D P年增率僅6.6％，創28年來新低，台灣受全球經濟降溫影響，去年12月外銷訂單年減逾1成，估計本月接單續減，Q1淡季效應更加明顯，經濟數據是落後指標？去年大賣台股的外資，今年以來已經回補上市股票逾百億，即便月底美中貿易協商變數大，外資還大佈2月份台指期淨多單，到1/22留倉部位達5.3萬口，創4個多月以來最高水位，反觀內資保守，大盤從今年初最低9319反彈超過500點到9900，整體上市融資不增反減，融資餘額1227億元，創11年來新低，僅次於2008年11月金融海嘯，當時的融資餘額1173億元，融券57萬張，則是近幾年較高水位，籌碼對多頭有利，年後行情若走高，不排除掀一波軋空走勢。

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過年前買股佈局年後行情，以今年後續有發展潛力的股票為主，去年股價跌深的矽晶圓、被動元件及部份蘋概，或有跌深反彈，但上檔套牢反壓大，價差空間有限，元月大盤低檔上來超過500點，同期間國巨(2327)還是在300元附近低檔徘徊，環球晶(6488)甚至不漲反跌，5G基礎建設勢在必行，打敗貿易戰成新主流，實質訂單也開始湧現，如去年底本欄看好IC測試大廠京元電(2449)擁海思、賽靈思、高通、英特爾及聯發科等大客戶，都是全球5G晶片主要廠商，受惠5G佈建，5G基地台晶片測試訂單開始湧入，京元電訂單能見度直通Q2季底，股價回測21元附近季線支撐強，最近翻揚往上，再攻一波?月初出刊1315期看好CCL族群受惠5G，點名聯茂(6213)5G高頻高速材料拉貨量可望快速增加，且本益比僅10倍，在5G概念股中相對偏低，果真最近也漲起來。