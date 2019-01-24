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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

營收大幅成長優質好股

2019-01-24 11:00萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

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隨著道瓊指數12/24破底最低來到21712點作收，當初我就說美國跌的好，因為美股位階太高，後來單腳反轉，一路領頭上漲，至今短短幾周已經漲超過3000點的反彈站上季線，而台股上市指數溫溫漲，確定已站穩季線月線呈現良性的輪漲格局，而我認為電動車、汽電零部分蘋概股、被動元件及業績股會有輪漲。

以豐泰(9910)為例，去年EPS大約賺7.7元，今年預估業機會在成長，EPS估8.5元，而保護元件興勤前年EPS 8.47元扣除業外利益，本業大約賺6.47元，而去年Q3 E P S就達5.85元，全年大概可以賺7.8元也是業績大成長，興勤和豐泰獲利情況差不多，但是興勤股價凸顯嚴重低估，何況興勤也卡到大陸電動車的大商機加上本業大成長，本應享受更高本益比，更何況外資從去年八月一路買超，我判斷內行人將會開始對興勤大吃貨，未來將再展現大波段上漲行情。

興勤：

熱敏電阻器及壓敏電阻器，是國內唯一擁有三大保護功能(過電壓保護、過電流保護、過溫度保護)的插件型、SMD型系列保護元件產品的保護元件大廠。

興勤為全球最壓敏電阻廠、全球市占率達40％、任一客戶占其營收不超過5％，不容易受不景氣及單一客戶影響，獲利穩定成長，且屬客製化產品，毛利率非常高，去年季毛利率各為37.7、36.5、39、39.4％、逐季成長，董事會近期通過預計斥資7.32億元建貼片式電阻新廠，主力應用將瞄準車電，建廠資金將以自有資金以及銀行融資支應，該部分金額僅硬體建設的部分，不包含未來投入生產設備。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1317期】

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