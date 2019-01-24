高殖利率+低本益比的紅包股

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

台股第一季選股難度很高，主因景氣低迷，必須精挑細選攻擊型股票。去年12月外銷接單大衰退年減10.5％，估今年元月再減11％以上，外銷接單是出口的2～3個月先行指標，表示Q1出口泡湯。而出口占我國GDP近7成，Q1經濟成長率很可能無法「保二」。

除非中美貿易戰談和並取消先前加徵關稅，否則不僅Q1而是整個上半年台灣的出口都陷困境。投資人習慣以外銷股、電子股為選股操作重心，現在有必要大幅改變。

南亞科、國巨區間操作

包括台積電(2330)、南亞科(2408)、國巨(2327)等去年高EPS成長股，今年轉為衰退，股價靠高殖利率撐場面。台積電去年EPS 13.5元，可望今年配發8.5～9元股息，以近期低點206.5元計算的殖利率4％以上，對部分外資將有吸引力。台積電去年高點268元的本益比為25倍，這是歷史相對高水位，即今年看不到這價位。取今年EPS中間值11元，採用歷史相對低水位本益比18倍，台積電今年最低價198元，目前已有2家外資調降目標價落在這位置。當台積電從攻擊轉為防禦型股票，買在高檔而只是看高殖利率恐勝算不大，反之耐心等待198元進場，既賺股息又賺價差。

南亞科去年E P S 12.8元，今年估發放6.5元股息，以目前價位計算殖利率高達11％，但記憶體供過於求，Q1合約價大跌20％，估計Q3才會止跌，今年南亞科EPS恐3元以下。如此戲劇化的EPS要謹慎，不可只看高殖利率，最佳方式是在50～65元區間搶差價，若記憶體報價止跌才參加下半年除息。

分享 facebook 國巨EPS波動最大，去年EPS大賺85元，今年下滑至30～40元間，即大減5成。公司派極力作多，前年EPS 15.6元，去年配發股利17元(現金15元、股價2元)，股利超過EPS。估計今年股利光是現金就可望超過50元，以300元價位計算的殖利率逾15％，將會拿下今年殖利率寶座。目前國巨股價打底，建議低進高出，董事會宣布高股息將有一波大反彈。