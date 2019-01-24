IC設計掀起比價行情

【撰文／張文赫】 分享 facebook

農曆年前，大盤融資餘額創下新低，反而營造軋空手的行情，個股紛紛有所表現，本期封面故事大送個股紅包。

半導體產業可以說是台股的命脈，雖然台積電(2330)今年Q1財測下修幅度高於市場預期，但雙執行長劉德音及魏哲家兩大掌門對未來仍胸有成竹，最壞情況就在Q1，到2020年都是高成長期，也就表示加權指數的低點可能已經過了。而半導體的上游是IC設計，也是台廠的強項，近期IC設計的題材不斷，今年1月8日的CES消費性電子展，IC設計廠強打AI，包括聯發科、鈺創與義隆電等多家IC設計廠都將參展；1月21～25日的台灣5G高峰會，聯發科也說明IC設計廠是5G前端產業鏈的推進器，商機龐大；傳出Apple的無線充電板AirPower準備上市；最後就是IP廠M31(6643)的掛牌上櫃，一連串的題材使IC設計股接棒5G概念股成為主流，掀起比價效應。

M31掛牌掀起高價IC設計比價

興櫃股后M31(6643)轉上櫃掛牌，專攻矽智財市場商機，由前智原總經理林孝平掌舵，營業項目為矽智財(IP)開發、設計與授權，產品分為基礎元件IP與高速介面IP，2012年開發出USB 3.0實體層解決方案，並在2013年打入台積電矽智財供應商行列，與台積電合作開發一系列超低耗電製程IP，另外也與國際多家IC設計大廠，以及半導體供應商合作，提供IP設計服務及解決方案。根據研調機構顧能計，以2016年全球半導體IP營業額來看，M31全球市占率約1.84％，是亞洲最大IP供應商，受惠電子終端產品逐漸走向輕薄短小，M31提供低耗電與高效能IP，獲得不少客戶青睞採用，2015年至2016年營收分別為2.78億元與5.01億元，年成長80％，EPS分別為1.04元與6.35元，2017年E PS再成長到6.51元，去年上半年已經賺2.45元，全年估9元，本益比達30倍以上。另外同族群的晶心科(6533)因國家發展基金要拍賣3277張，去年EPS轉虧為盈賺0.5元，因政府要釋出，股價漲到百元，本益比更是驚人，而IC股王信驊(5274)也漲回逼近700元，本益比達35倍，掀起一波高價IC設計股比價。 分享 facebook

在高價IC設計股中，最看好的是祥碩(5269)，受惠AMD搶市，擴大對公司高速傳輸介面晶片組的採購訂單，而超微有了台積電7奈米先進製程及龐大產態支援，今年不必再擔心產能不足問題，而且7奈米優勢可以大幅提升運算效能，並且有效降低功耗。超微去年底7奈米Vega繪圖晶片已經量產，除了針對人工智慧及高效能運算推出Radeon Instinct加速卡，如今再推出針對電競高階市場的Radeon VII繪圖卡，價格比起NVIDIA的高階GeForce RTX 2080少了100美元，搶攻市占率有明顯幫助。

另外超微今年要把Ryzen桌機及筆電處理器、EPYC伺服器處理器全面轉進Ze n 2微架構，同時採用台積電7奈米製程，Q2將開始放量投片，下半年可望對ODM/OEM廠量產出貨。值得注意之處，在於超微的Zen 2架構處理器搭配X500系列晶片組，同步支援最新的PCIe Gen 4傳輸匯流排，與英特爾處理器仍然只支援PCIe Gen 3情況相較，新規格成為一大賣點。

去年祥碩全年營收成長25％，今年上半年因AMD推出的Zen 2架構新平台由祥碩獨家拿下，淡季轉旺，股價突破三角整理，外資大買，今年估EPS 20元，挑戰天價595元。

分享 facebook AI浪潮來襲

由於雲端運算需要處理龐大數據，加上需要長時間運作，晶片需求特性為功耗高、效能強，因此AI晶片與高效能運算(HPC)晶片的需求將逐漸增溫。不同世代都有受惠晶片演進的廠商，過去經過PC、NB、智慧手機兩個不同世代，而AI世代中HPC扮演關鍵零組件，最先受惠的產業非執行智慧演算的半導體莫屬。而透過高速運算處理器及高效能繪圖晶片打造的AI運算生態系統，是全球各半導體大廠布局重點，包括輝達、超微、高通、英特爾等，前三者未來都將借重台積電先進製程，更揭示台積電在這場AI戰爭的重要地位。

由於各家廠商需求各不相同，未來客製化晶片(ASIC)將成為主流，不過，需要ASIC的業者多半非晶片專家，只知需求卻不知如何設計，此時幫客戶委託設計(NRE)就順勢興起，相關需求大為提升。台積電持有35％的創意(3443)正是AI趨勢的最大受惠股。對比聯發科及博通等IC設計大廠，創意僅提供IC設計代工服務，與客戶沒有直接的利益衝突，反而和台積電彼此合作關係緊密，能為客戶量身客製化晶片提供最好的設計。

市調機構統計2017年ASIC市場規模達257億美元，2013～2017年複合成長率12.1％，2018年將達299億美元，2022年倍增為597億美元，2017～2022年複合成長率加速道18.4％。

創意雖然去年Q4受到虛擬貨幣崩盤的影響，營收獲利不如預期，但谷底已過，全年EPS估達7.2元。

今年NRE可望在人工智慧、網路通訊與超級電腦等帶動而持續成長，2018年人工智慧占公司營收比重約5％，隨上游雲端數據系統需處理巨量資料並進行分析判斷，今年比重將再往上提升，公司相關IP包括HBM(自行開發)、I/O、SerDes、PCIe 等高速傳輸介面均有佈局。創意5G在去年比重個位數，以NRE開案為主，將先提升整體IP與整合能力，以順應未來5G商轉趨勢。超級電腦部分，公司去年已有7nm製程的NRE開案，Q4有AI案子設計定案(tape out)，預估今年將有一個進入量產。創意股價盤出了4個月的底部，並站上月、季線，扭轉了空頭走勢。