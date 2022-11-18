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全球科技股落難！到底誰能鹹魚翻生？

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

今年科技股在全球持續升息的衝擊下，股價跌得慘兮兮，美國科技股領跌大盤，中國科技股從去年高點以來更累跌逾7成；不過，專家認為科技股不能一體視之。雖然在經濟衰退憂慮下，企業和民眾減少硬體設備上的支出與消費，但企業在科技上、尤其雲端的投資並未減少，讓相關科技業有成長動能。至於中國科技過去兩年大跌後已變得相當便宜，本益比甚至比美國科技股還低，已吸引不少投資人準備在明年進場。

市場關切估值與獲利

股神巴菲特過去鮮少大舉跨入半導體等科技產業，而這回旗下波克夏最新揭露，第3季罕見買進超過41億美元的台積電ADR，持股比重近1.4%。除了波克夏，還有老虎全球管理公司買進132萬股台積電ADR、索羅斯資本管理買進約30.7萬股，連全球最大避險基金橋水聯合也買入台積電。對此，台積電表示樂見並歡迎有意長期投資台積電股票的投資人。

投資銀行D.A. Davidson財富管理研究部經理拉甘（James Ragan）認為市場仍關切科技股估值與獲利，目前尚未準備接受科技股能重新引領股市走勢。科技與成長型股今年走勢受挫，羅素1000成長型指數今年來累跌25%，跌幅高於標普500指數的累跌16%，以及道瓊工業平均指數的累跌7%。

路孚特理柏資料顯示，美國科技股基金今年來資金流出142億美元，為2016年來同期首次出現資金外流。另外，根據路孚特Datastream資料，標普500裡科技股目前本益比約21倍，雖然明顯低於去年底的28倍，但仍高於標普500整體的17倍而減少對投資人的吸引力。

通膨下降有利科技股

摩根士丹利投資管理美股投資組合經理西蒙斯（Andrew Slimmon）指許多科技巨頭被調降投資評等後，股價跟標普500指數相較仍偏高，因此目前股市裡有許多類股表現將比科技股來得優。瑞士信貸指出，雖然科技族群在標普500裡所占比率不到2成，但迄今美企對第4季獲利做出負面修正的，卻超過一半來自科技族群。

目前科技股要回升，有幾個觀察重點。首先，美國通膨率要持續下降，增加聯準會減緩升息的可能性，因為升息不利科技股。另外是美國公債殖利率，只要債息走高，就會令科技股與成長型股票承受壓力，因為科技與成長型股票的估值主要來自未來獲利，當債息走高，就會讓估值被大幅縮減。Baker Avenue資產管理首席策略師列普（King Lip）說，只要債息走低，投資人減持大型科技股的速度也會放緩；其公司已減碼大型科技股、成長股票，偏好小型股和價值型股票。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/18 No.1328】台股20000行情 9大名家抓趨勢 選黑馬

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