升息空窗期短打三劍客 市場多空戰線再延長

【文／林昌興】

由於聯準會的態度仍屬鷹派，短線把握升息的空窗期可以嘗試短多，但中長線的落底訊號尚未出現，加上利率政策尚未正式轉向，因此，在資產配置上仍要留意拉長布局時間點，現階段仍以美元當作防守性資產標的，等待第4季末聯準會今年度升息完畢與CPI的變化，再來決定2023年的調整方向。

布局先觀察3大指標

所以，在資產配置與交易比重上，聯準會政策未能夠完全轉向前，不要輕易地大幅抄底，或是經濟景氣尚未見底前就一次性重壓，這裡分別提出幾個觀察指標與配置方式供大家參考。

（1）Fed Watch最為重要：只要美國聯準會對於明年的升息機率預測與最終目標未改變，對於科技股的占比就不能拉高，仍然以保守配置為原則，拉高美元比重或是持有高息ETF逢低持續扣款加碼，當作防禦性標的。

（2）美國CPI物價指數：如果通膨尚未快速滑落，那麼人們的消費還是棄高價往必要支出與解封概念來進行，這時對於餐飲業如晶華（2707）、八方雲集（2753）、紡織資產股如聚陽（1477）、南紡（1440）等，就比較有資產性的投資價值。

（3）科技股短線反彈：端看美國10年期公債殖利率來做調整，如果殖利率再飆升，那麼電子股的反彈可能就會受到壓抑，因為景氣衰退與去化庫存速度尚未明朗，因此小部位短線操作電子股較為恰當。

ETF挑低波高息標的

正因明年度利率仍會維持在高檔，因此，在股票投資上仍應留意高本益比的科技股，低殖利率的科技股只適合短線操作，整體電子股下降趨勢目前尚未看到改變；反之，如要逢低布局價值股的前提，就是找高於公債殖利率的標的來投

資；不過這裡要特別留意，因景氣是從高檔急遽而下，所以要避開高殖利率的景氣循環股（如鋼鐵、航運），因周期較長，雖股利高，但是類股的週期可能要5年∼8年一個循環，除非超級長線投資，否則雖價格便宜但仍須避開。

反之，這裡可持續用ETF的方式找低波動高股息的標的，如FH富時高息低波（00731），這類ETF不追求最高股息發放（避開景氣循環）、只追求個股股價波動（今年跌幅17%）小於大盤跌幅（-36%），並且殖利率穩定，此類股還能夠避開如元大高股息（0056）去追求最高股息，但是卻賠了景氣循環價差的市場風險，相對來看，以今年的空頭市場來說，穩健的定期存低波動高股息並且持續低檔加碼，仍是相對抗跌的不錯選擇。