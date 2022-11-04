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高通膨下退休準備術 債券 金控 台股基金輕鬆存

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／朱岳中】

根據美銀美林證券的調查報告，打從7月以來通膨就已成了全球基金經理人最擔心的風險。消費者物價指數（CPI）6月達到40年來高點的9.1%，到9月都還高達8.2%。

而根據密西根大學所調查的消費者信心指數，在疫情爆發前的2020年2月指數來到101的近年高點，疫情爆發後一度跌到71.8（2020年4月），但很快地就回升。2021年4月指數回升到88.3的波段高點，此一時點也正是美國物價指數開始飆高的關鍵時點！

美退休準備金爆增

當投資賠多賺少，消費力道下滑，無法預期通膨何時退散，民眾開始擔心退休金是否夠用。根據美國金融機構最新的調查，在2021年時美國民眾準備退休金的「理想金額」是105萬美元，但近來因為擔心通膨，這個數字已暴增到125萬美元，不到一年的時間大幅增加近2成。

同一時間，因為投資失利、收入減少等問題，民眾平均已備退休儲蓄金額倒減少了1成、只剩下8萬多美元。不但如此，美國民眾預期退休年齡也從先前平均的62.6歲增加為64歲。

無獨有偶的，近來台灣也有媒體與投資機構做了類似的調查，其中因為通膨引發民眾最憂慮的問題正是怕影響生活品質與退休。無論已退休或將退休的民眾，都擔心退休金縮水、將來退休生活費不夠用！

通膨吃掉退休金！

通膨究竟會對退休產生多大影響？筆者算給你看。根據主計總處統計，2021年全台民眾平均每人每月消費支出23513元，其中台北市消費居各縣市之冠，為32305元。而據內政部統計，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲。

假設以60歲退休計算，餘命25年，夫妻兩人每月生活費各3萬元，外加200萬元的預備醫療費用，則共需退休金2000萬元（25年×12個月×3萬元×夫妻兩人+ 200萬元）。我們分別以40年、25年、10年以及投資報酬率2%、5%、8%，試算每月所需投資的金額：

附表1是假設完全無通膨，終值＝現值2000萬元；另一個部分是假設期間年化通膨率2%，現值2000萬元，40年後終值將達到44160793元，25年後終值32812120元；10年後終值24379888元。讀者可以明顯看出，當有通膨時，每月所需投資金額將大幅增加。

台通膨率次於印度

根據主計總處統計，過去40年台北市的年化通膨率為1.8%，因此筆者以2%做為試算標準。事實上台灣通膨長期有低估的問題，若單以日常生活成本估算，通膨率將遠高於此！就以近期來說，根據澳盛銀行的調查，過去一年台灣食物通膨率高達7.4%，在亞洲僅次於印度！

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/4 No.1326】科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

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