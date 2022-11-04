搶救跌破10年線大兵 精選40檔績優股埋伏布局

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聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／許博傑】

台股跌破5年線！在兩岸地緣政治不安定因素發酵下，台股於10月25日在觸波段低點來到12629點，不但跌破了過去30年的高點12682點，更順勢跌破了5年以來的上升趨勢線，這也讓市場擔憂台股下一步可能回測到10年線大關，不過就算台股尚未回到10年線位置，但截至10月31日為止，已經有750檔以上個股在今年的大跌後跌破10年線位置。

代表台股大趨勢方向

由於這種大規模個股跌破10年線的場景並未出現過，這也顯示目前台股確實處在一個相對艱困的環境，畢竟當指數才跌破5年線之際，卻已經有接近一半的公司回到10年線之下，這是不是暗示長線台股可能再度面臨新的轉折？不過，也因為個股已經跌深，能不能從10年線下找機會，相信也是投資人所關注的。

因此，本文將會從10年線的意義來探討，並且找出跌破10年線類股的焦點，以及如何從10年線下選股，提供投資人在未來將出現的跌深反彈行情，甚至是長線投資上另一種選股的觀點。

10年線過去在台股的長線上一直代表著大趨勢的方向，如果加權指數站穩10年線，就代表至少未來幾年往上的方向不變，而一旦跌破10年線，少則1年、慢則3～5年都處在一個空頭趨勢。

從過去經驗看，2000年的網路泡沫讓台股在當年的10月份正式跌破10年線，之後只要逢反彈，加權指數來到10年線彷彿就有魔咒一樣無法越過，一直到2006年的8月以後，才又正式站上10年線多頭的走勢。

第1次跌破常為買點

而在2008年的金融海嘯，雖然一度讓台股在9月份跌破10年線，不過，幸好隔年的6月台股又重新站上10年線，並且在那之後，台股就算遇到波段回檔的走勢，每每來到10年線位置都能逢凶化吉。

所以，就10年線的意義看，只要指數高於10年線拉回不破都代表長趨勢走多，而若指數跌破10年線反彈不過就代表長趨勢走空，並且在歷史上，只要是長期上升趨勢下第1次跌破10年線通常是買點，而如果在長期下降趨勢下能夠突破10年線，則代表未來有轉機，這模式套用到個股上來看也是一樣，並且最重要的是，當價格能突破或是跌破10年線位置，都不可小看一個新的趨勢可能正在成形。

中國連結深成重災區

從目前跌破10年線較多的產業看，與中國連結較深的領域都屬重災區，原因在於中國防疫措施、房地產的爛尾樓以及共同富裕的政策，導致景氣不振連帶促使資金外逃，水泥股的兩大龍頭台泥（1101）、亞泥（1102）的破線，代表中國基建及房地產市場低迷；塑化的台塑4寶均跌破10年線，也代表中國的產能過剩，以及競爭加劇的問題未解決；而工具機雖迎來台幣的大貶值，但中國競爭壓力大也導致產業並未受惠反而倒退。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/4 No.1326】科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

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