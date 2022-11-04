快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多主題業績發表會登場 24家櫃買強棒股錦上添花

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

回顧台股10月份的行情，仍受到美國面對居高不下的通膨，而採取持續升息策略所影響，在美國快速升息的前提，導致美元不斷地走強，也使得國際資金迅速回流美元，同期間俄烏戰爭所引發的地緣政治風險隱憂等負面因素影響，更是加大了全球股市劇烈震盪的走勢。

搭配活絡市場機制

好在進入11月份，美道瓊等相關指數，已出現跌深反彈跡象，在美股出現跌深反彈的前提下，期望台股在11月初美國聯準會升息之後，在月底國內大選結束的期間，能夠出現跌深反彈走勢。

既然國內11月底有大選，在預期有選前行情的前提，若單純以選舉行情的角度來看，泛官方的機構最有可能推出活絡市場的機制，如櫃買中心近期於網站中揭露了相關資訊，其內容大意如下：

有鑑於美國升息的腳步不止，導致全球投資氛圍委靡不振，也讓不少企業的經營面臨嚴峻考驗，然而，國內有不少上櫃公司於全球供應鏈中位居重要角色，其經營面也具有一定的韌性，為了協助相關公司有效地與投資人溝通，提供充足資訊以利投資人了解，櫃買中心持續採行下列多項措施，期以提振市場信心。

主題豐富更加吸睛

本期周刊主要是針對，多樣化主題式業績發表會來做探討，實務上業績發表會本來就最受投資人關注，再加上近期剛好是上櫃公司公布第3季財務報告的時點，配合櫃買中心的規畫也於11月中下旬推出8個場次主題式業績發表會，對業績表現好的公司更有其加分的效果，而本次櫃買中心的業績發表會包含了半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，共邀請了附表內的24家上櫃公司參與。

在看這次櫃買中心所舉辦主題式業績發表會的個股之前，先來回顧一下上次7月21日至8月26日櫃買中心舉辦櫃買市場業績發表會個股，這些櫃買股9月份以來的股價表現。

僅有4家合計漲幅

統計櫃買中心7月21日至8月26日舉辦櫃買市場業績發表會的25家公司9月與10月的合計漲幅表現，合計漲幅為正數的公司有4家分別為至興（4535）、桓達（4549）、勝品（6556）、泰金-KY（6629），漲幅分別為3.48%、3.03%、3.13%、1.72%，統計25家上櫃公司9月與10月平均漲跌幅為-16.32%，因9月與10月的期間，台股也是下跌的，這可能也是上述個股跌多漲少的主因。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/4 No.1326】科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

延伸閱讀

台股開低下跌百點 指數在萬三之下震盪

想進場台股前10大ETF可嗎？ 專家曝投資心法：有台積電的先不要

Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？

台股落底？大約在冬季！

相關新聞

科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

美、中兩大強國戰火再升級，美國從七傷拳打到鎖喉拳，簡直是想將中國經濟、高科技業往死裡打，問題是，中國本身就是全球最重要市場之一，這一連串的操作下，美國真的能夠笑到最後嗎？而被拖下水的全球科技業又將會有什麼影響？由半導體產業撐起一片天的台廠，受到的衝擊更是令市場憂心，然而，禁令新規雖然牽動全球供應鏈重新洗牌，也造就了台廠的新機遇，為股市投資人帶來投資機會，就看你能不能抓住它！

多主題業績發表會登場 24家櫃買強棒股錦上添花

櫃買中心規畫於11月中下旬推出8場次主題式業績發表會，對業績表現好的公司更有其加分的效果，包含了半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，共24家參與。

半導體龍頭低氣壓 長線投資機會來了嗎？

台股法說會揭露半導體景氣雖依然險峻，但庫存調整多被確定是景氣循環調整而非下行風險，估約2023年第2季就到調整尾聲。面對半導體龍頭欲振乏力的股價，現在會是長線投資的機會嗎？

高通膨下退休準備術 債券 金控 台股基金輕鬆存

當大環境變得險峻，投資賠多賺少，消費力道下滑，無法預期通膨何時退散，民眾開始擔心退休金是否夠用。此時此刻也要調整退休準備金的投資標的，才能安心退休。

搶救跌破10年線大兵 精選40檔績優股埋伏布局

10年線過去在台股的長線上一直代表著大趨勢的方向，不僅是大盤指數，個股也同樣如此，在台股已有超過750檔個股跌破10年位置的情況下，現在正是投資人挑好股布局，伺機反攻的時候。

台股激活術 籌碼會說話 慧眼識英雄

全球金融市場利空環繞似乎看不到盡頭，亞股殺聲隆隆，也讓台股指數下探近2年新低，投資人觀望、外資在今年大賣超，雖讓股市的熱絡度不若以往，然而，隨著市場的投資價值浮現，現在，正是慧眼識英雄的最佳時刻！為此，本單元邀請專家帶領投資人，從大股東動向、庫藏股及ETF市場一探究竟，看看哪些股票、ETF有抄底布局的機會，及告訴您套牢的股票要如何自救、反敗為勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。