多主題業績發表會登場 24家櫃買強棒股錦上添花

【文／呂漢威】

回顧台股10月份的行情，仍受到美國面對居高不下的通膨，而採取持續升息策略所影響，在美國快速升息的前提，導致美元不斷地走強，也使得國際資金迅速回流美元，同期間俄烏戰爭所引發的地緣政治風險隱憂等負面因素影響，更是加大了全球股市劇烈震盪的走勢。

搭配活絡市場機制

好在進入11月份，美道瓊等相關指數，已出現跌深反彈跡象，在美股出現跌深反彈的前提下，期望台股在11月初美國聯準會升息之後，在月底國內大選結束的期間，能夠出現跌深反彈走勢。

既然國內11月底有大選，在預期有選前行情的前提，若單純以選舉行情的角度來看，泛官方的機構最有可能推出活絡市場的機制，如櫃買中心近期於網站中揭露了相關資訊，其內容大意如下：

有鑑於美國升息的腳步不止，導致全球投資氛圍委靡不振，也讓不少企業的經營面臨嚴峻考驗，然而，國內有不少上櫃公司於全球供應鏈中位居重要角色，其經營面也具有一定的韌性，為了協助相關公司有效地與投資人溝通，提供充足資訊以利投資人了解，櫃買中心持續採行下列多項措施，期以提振市場信心。

主題豐富更加吸睛

本期周刊主要是針對，多樣化主題式業績發表會來做探討，實務上業績發表會本來就最受投資人關注，再加上近期剛好是上櫃公司公布第3季財務報告的時點，配合櫃買中心的規畫也於11月中下旬推出8個場次主題式業績發表會，對業績表現好的公司更有其加分的效果，而本次櫃買中心的業績發表會包含了半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，共邀請了附表內的24家上櫃公司參與。

在看這次櫃買中心所舉辦主題式業績發表會的個股之前，先來回顧一下上次7月21日至8月26日櫃買中心舉辦櫃買市場業績發表會個股，這些櫃買股9月份以來的股價表現。

僅有4家合計漲幅

統計櫃買中心7月21日至8月26日舉辦櫃買市場業績發表會的25家公司9月與10月的合計漲幅表現，合計漲幅為正數的公司有4家分別為至興（4535）、桓達（4549）、勝品（6556）、泰金-KY（6629），漲幅分別為3.48%、3.03%、3.13%、1.72%，統計25家上櫃公司9月與10月平均漲跌幅為-16.32%，因9月與10月的期間，台股也是下跌的，這可能也是上述個股跌多漲少的主因。