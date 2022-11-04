半導體龍頭低氣壓 長線投資機會來了嗎？

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聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／邱創學】

半導體庫存疑慮、砍單風險一直困擾台股，不過，這次美股出現個股財報利空股價大跌，但大盤卻逆勢反彈情況，如Meta、Amazon、Google、微軟、特斯拉、Wolfspeed等重量型股票大跌，但美股卻未隨之破底下跌，主要是因為美元指數從114.68下滑，因此，升息問題才是股票漲跌關鍵。

景氣循環而非下行

台股法說會揭露半導體景氣雖依然險峻，但庫存調整多被確定是景氣循環調整而非下行風險，估約2023年第2季就到調整尾聲，2023年下半年就有補庫存往上趨勢。

台積電（2330）一直受困於外資提款機角色，股價表現常脫離基本面範疇。確實，台積電近日7nm產能利用率很困擾，因手機、PC市況欠佳，以及許多先進產品將轉至5nm，在2023年上半年產能利用率會降至70%，估下半年可回升至85%，所以，2023年第1季台積電營收估將季減12%。

不過，台積電近期雜音雖多，但在法說會後，摩根士丹利（大摩）還是將其2023年營收由2兆4177億元調高至2兆5629億元，並未因中美貿易戰而調低，主要是看好2023年3nm比重增至5%，5nm比重增至31%，折舊費用由4106億元增至6284億元，計增2178億元，獲利2022年是1兆180億元，但2023年估1兆290億元並未減少，顯示台積電2023年營運是穩定的。

大立光營運趨穩定

大立光（3008）2023年營運也是趨於穩定，外資普遍估成長約9%，大立光利基產品如可變光圈、8P鏡頭、潛望式鏡頭有望擴大導入設計，等於大立光2023年毛利率仍維持在約54%以上，毛利率下滑情況應可獲得控制，因此台積電400元以下、大立光1800元以下都是長線買點。

聯發科（2454）營運情況壓力較大，中國8月手機銷售年衰退21%，這表示中國手機市場並未改善，聯發科第4季營收估季減16%～24%，全年營收成長由原估18%降至12%，2023年營收估年減7%，大摩估每股獲利約66元，這些估值多在預期之中，但客戶補庫存動作已開始。

創意為被誤殺好股

聯發科主要是受制於手機市場低迷，今年手機衰退8.3%，不過，2023年估約有正1.3%成長，雖然聯發科因手機市場低迷，股價被壓抑，但產品開發能力很強，新發表的天璣9200在安兔兔跑分達126.6萬分，擊敗蘋果M1晶片的125萬分，且新發表的WiFi 7採用單晶片多重連結設計架構，可讓傳輸距離增加30%，聯發科的電源管理晶片動能也超乎預期，車用及工業用訂單成長快速，因此，聯發科為500元～600元大區間操作。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/4 No.1326】科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

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