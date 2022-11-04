科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

【文／阮文非】

半導體被形容為21世紀的「石油」，因為現在從軍武、海陸空交通工具，乃至3C產品到一般家電都需要晶片，沒有晶片等於經濟活動無法運作，就像上世紀沒有石油一樣會令經濟停擺。

中美科技冷戰代價昂貴

半導體產業景氣好壞已被視為經濟領先指標之一，然而，美國在川普時期對中國發動的科技戰，現在已升級至晶片戰，打擊重點在中國晶片業，但背後動機似乎更像要扼殺中國經濟發展。中國做為全球最重要市場之一，這最後無疑連帶的打擊全球半導體業乃至整體經濟。

全球第2大NAND型記憶體廠商鎧俠（Kioxia）警告，中美科技冷戰而令全球供應鏈脫鉤的代價將「非常複雜、昂貴和耗時」並會令半導體產業急速惡化。鎧俠副董事長弗洛雷斯（Lorenzo Flores）指美國要對付的重點之一，就包括鎧俠的對手長江儲存，即使美國嚴禁先進的半導體技術與設備對中國出口，可讓鎧俠與美光能受惠於一時，但長江儲存的技術有跳躍式進展，長期來看仍對鎧俠構成威脅。

儘管電子設備對晶片的需求急跌，逼迫其減少30%的晶圓產量，但其為取得技術領先而將投資1兆美元（約68億美元）在日本四日市（重要的NAND型記憶體生產基地），興建新的第7號晶圓廠。鎧俠執行長早?伸夫說，雖然不知道目前市況有多嚴峻和持續多久，但不認為市場需求會持續下滑，因此新投資是為未來做準備。

晶片業問題目前惡化中

即使其另一對手南韓SK海力士警告目前晶片放緩情況「前所未見」，因此其明年投資將大砍逾50%，但弗洛雷斯認為部分原因是景氣循環往下走的結果。他強調晶片需求走跌，是因為市場憂慮全球經濟前景、廠商在疫情期間囤積庫存過了頭，以及美國限制晶片業對中國出口而產生不明朗因素所致。

英特爾證實晶片業目前的問題在惡化當中。從智慧手機、電腦、車用晶片到數據中心等各領域的晶片需求均下滑，導致晶片業者要減少資本支出。像台積電（2330）二度下修今年資本支出至約360億美元的同時，還外傳其3奈米製程大客戶取消訂單，逼使台積電大砍協力廠訂單最高達4～5成，從再生晶圓、關鍵耗材和設備等領域都受到骨牌效應衝擊。