快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

半導體被形容為21世紀的「石油」，因為現在從軍武、海陸空交通工具，乃至3C產品到一般家電都需要晶片，沒有晶片等於經濟活動無法運作，就像上世紀沒有石油一樣會令經濟停擺。

中美科技冷戰代價昂貴

半導體產業景氣好壞已被視為經濟領先指標之一，然而，美國在川普時期對中國發動的科技戰，現在已升級至晶片戰，打擊重點在中國晶片業，但背後動機似乎更像要扼殺中國經濟發展。中國做為全球最重要市場之一，這最後無疑連帶的打擊全球半導體業乃至整體經濟。

全球第2大NAND型記憶體廠商鎧俠（Kioxia）警告，中美科技冷戰而令全球供應鏈脫鉤的代價將「非常複雜、昂貴和耗時」並會令半導體產業急速惡化。鎧俠副董事長弗洛雷斯（Lorenzo Flores）指美國要對付的重點之一，就包括鎧俠的對手長江儲存，即使美國嚴禁先進的半導體技術與設備對中國出口，可讓鎧俠與美光能受惠於一時，但長江儲存的技術有跳躍式進展，長期來看仍對鎧俠構成威脅。

儘管電子設備對晶片的需求急跌，逼迫其減少30%的晶圓產量，但其為取得技術領先而將投資1兆美元（約68億美元）在日本四日市（重要的NAND型記憶體生產基地），興建新的第7號晶圓廠。鎧俠執行長早?伸夫說，雖然不知道目前市況有多嚴峻和持續多久，但不認為市場需求會持續下滑，因此新投資是為未來做準備。

晶片業問題目前惡化中

即使其另一對手南韓SK海力士警告目前晶片放緩情況「前所未見」，因此其明年投資將大砍逾50%，但弗洛雷斯認為部分原因是景氣循環往下走的結果。他強調晶片需求走跌，是因為市場憂慮全球經濟前景、廠商在疫情期間囤積庫存過了頭，以及美國限制晶片業對中國出口而產生不明朗因素所致。

英特爾證實晶片業目前的問題在惡化當中。從智慧手機、電腦、車用晶片到數據中心等各領域的晶片需求均下滑，導致晶片業者要減少資本支出。像台積電（2330）二度下修今年資本支出至約360億美元的同時，還外傳其3奈米製程大客戶取消訂單，逼使台積電大砍協力廠訂單最高達4～5成，從再生晶圓、關鍵耗材和設備等領域都受到骨牌效應衝擊。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/4 No.1326】科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

延伸閱讀

高端爭議持續延燒 蘇揆：選舉不要搞到這種程度

中美科技戰有嫌矽 美國高階制程絕命追殺 台灣矽智財豬羊變色！？

對陸祭殺招 美晶片設備商反內傷 傳9個月他國才跟進

美將施壓艾司摩爾 擴大禁售大陸設備

相關新聞

科技割喉戰 專家教你賺在戰火蔓延時

美、中兩大強國戰火再升級，美國從七傷拳打到鎖喉拳，簡直是想將中國經濟、高科技業往死裡打，問題是，中國本身就是全球最重要市場之一，這一連串的操作下，美國真的能夠笑到最後嗎？而被拖下水的全球科技業又將會有什麼影響？由半導體產業撐起一片天的台廠，受到的衝擊更是令市場憂心，然而，禁令新規雖然牽動全球供應鏈重新洗牌，也造就了台廠的新機遇，為股市投資人帶來投資機會，就看你能不能抓住它！

多主題業績發表會登場 24家櫃買強棒股錦上添花

櫃買中心規畫於11月中下旬推出8場次主題式業績發表會，對業績表現好的公司更有其加分的效果，包含了半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，共24家參與。

半導體龍頭低氣壓 長線投資機會來了嗎？

台股法說會揭露半導體景氣雖依然險峻，但庫存調整多被確定是景氣循環調整而非下行風險，估約2023年第2季就到調整尾聲。面對半導體龍頭欲振乏力的股價，現在會是長線投資的機會嗎？

高通膨下退休準備術 債券 金控 台股基金輕鬆存

當大環境變得險峻，投資賠多賺少，消費力道下滑，無法預期通膨何時退散，民眾開始擔心退休金是否夠用。此時此刻也要調整退休準備金的投資標的，才能安心退休。

搶救跌破10年線大兵 精選40檔績優股埋伏布局

10年線過去在台股的長線上一直代表著大趨勢的方向，不僅是大盤指數，個股也同樣如此，在台股已有超過750檔個股跌破10年位置的情況下，現在正是投資人挑好股布局，伺機反攻的時候。

台股激活術 籌碼會說話 慧眼識英雄

全球金融市場利空環繞似乎看不到盡頭，亞股殺聲隆隆，也讓台股指數下探近2年新低，投資人觀望、外資在今年大賣超，雖讓股市的熱絡度不若以往，然而，隨著市場的投資價值浮現，現在，正是慧眼識英雄的最佳時刻！為此，本單元邀請專家帶領投資人，從大股東動向、庫藏股及ETF市場一探究竟，看看哪些股票、ETF有抄底布局的機會，及告訴您套牢的股票要如何自救、反敗為勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。