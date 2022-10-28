破解3大打底型態 穩穩打底 潛力黑馬奔出

【文／許博傑】

台股再創波段低點！然而，就在台股持續走弱的同時，盤面的個股卻也因跌深讓走勢開始分歧，雖然還是有隨著大盤持續破底的個股，但也開始出現不破底甚至領先打底的股票，這3類型態的股票未來該如何觀察？該用什麼樣的策略操作？而未來大盤落底後的黑馬又會從哪些型態出現，這以上的種種狀況，都將是本文要探討的焦點。

進入跌勢最後階段

以個股的多空循環看，在跌勢的最後階段就是不斷的破底、反彈，一直到個股找到支撐為止，在找到支撐後，個股接下來就是先小反彈拉出空間後開始反覆打底，而打底的過程中通常會因為前面拉出空間不至於再破底。

最後就是當產業出現利空不跌的狀況時，就會有短線的利空出盡讓股價完成打底的現象，如果再配合產業就此出現成長動能，那麼長線的底部就算完成並且轉為多頭。

反之，如果產業動能不足，那麼股價就會回測先前的底部再回到破底或不破底的反覆打底過程，由於底部的成形是利空的不斷淬煉，所以過去才會有「頭一日底百日」的說法，並且也因需反覆的震盪打底，在相關個股的操作上也要更為細膩。

由於目前大盤持續破底，大部分的個股都還在破底或瀕臨破底走勢，這些個股因短線與大盤同步，都是弱勢股的代表，短期轉強要件在於至少要3日不破底並且站上5日線，只要沒達成這條件，波段上一定會有再破的走勢。

3日不破底為關鍵

再來就是這些破底股如果是法人賣超破底，那麼就要觀察法人賣壓何時結束才有築底或反彈的機會，而如果破底股是法人買超但股價破底，那就可以等待未來股價回穩反攻訊號，另外，由於破底股在技術面相對弱勢，所以真正波段的止跌訊號最好要有低檔出大量或連續急跌的現象，在極度恐慌後才有明確的止跌機會，整體來說，技術面的型態重於均線，也就是低檔要有底部型態才能讓破底股真正回穩，目前盤面的代表指標產業或個股以台積電（2330）、IP（矽智財）為觀察重點。

台幣續貶賣壓未停

台積電是台股這波持續破底的元凶，截至10月25日為止，台積電股價已經來到374元創下今年以來新低，由於短期市場對中國未來的政策方向存疑，加上兩岸戰爭的風險升高，台幣短期內沒有轉升的條件，這也將是台積電外資賣壓源源不絕的主因，在外資沒有轉向以前，台積電都還是處在破底、反彈、再破底的輪迴。