生技凝聚爆發力 新藥 CDMO 美容將領風騷

【文／黃靖哲】

虎年以來，生技股可說虎虎生風，展現了亮眼的一年。在俄烏戰爭影響台股指數大幅回檔達32%的過程中，生技股時而抗跌，時而逆勢向上，即使最終9月以後受到大盤大幅回檔，補跌拉回近25%，但生技指數仍呈現高點創新高，回檔低檔逐漸向上的長期趨勢。

生技業鎖定3大重點

近年美、中兩國在科技股的全面對立之後，美國轉而也注意生技產業必須降低對中國產品的依賴，此一決定使得全球醫療產業供應鏈出現大幅度的變化，在新藥、原料藥及相關醫療產品上，非中國供應鏈包括印度、台灣、韓國等，特別是台廠的研發與製造能力，同樣受到了美國與國際市場更大的關注力。

新藥藥證申請、生技代工（CDMO）、美容業復甦為產業3大重點。其中，新送件FDA相關藥品醫材等，包括藥華藥 （6446）的P1101，合一（4743）的速必一（醫材），美時（1795）的癌症學名藥，或是保瑞（6472）旗下安成的胃食道逆流等相關學名藥物，陸續通過了相關審查，數量之多，超過往年，加上陸續轉戰中國藥證的智擎（4162）胰臟癌藥物，寶齡富錦（1760）的拿百磷等新藥，年底都可能有相關的藥證爭取許可。

新藥帶領整體生技業更有期望值，相關類股股價更為活蹦亂跳，新藥類股也成為今年帶領生技抗跌穩定的領頭族群，所以本文仍會以新藥股為主。另外，在CDMO等新興產業，甚至解封後的美容產業復甦，都是年底生技產業可考慮投資的亮點。

藥華藥業績高度成長

藥華藥：新藥熱門股，在經過了十多年的努力後，P1101的血癌干擾素藥劑去年底也通過了美國FDA的藥證審查，且成為相關打開美國癌症一線用藥的新里程碑。

近期11月的2022生技論壇，藥華藥執行長林國鐘成為第1個主講者。在歐美先行通過的帶動下，明年日本、韓國及中國市場也即將開賣，業績將會持續高度成長。

藥華藥9月營收達2.55億元，年增率持續保持8倍以上，即使受到9月大盤大回檔影響，股價仍只是小破半年線，去年6月420元附近的跳空缺口仍然穩定，回檔仍可持續布局！