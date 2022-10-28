腹背受敵景氣模糊 逆風下台積電供應鏈教戰策略

【文／楊璧如】

護國神山台積電（2330）一向是投資人最愛的存股標的，先前愈跌，投資人愈買，但買到現在，已經有人買到開始懷疑人生，神山是坍方了嗎？

台積電破底主要來自外資賣壓、美Fed鷹派升息，每次幾乎以2碼、3碼的速度提高利率。反觀國內因通膨不似國外嚴重，央行便顯得相當佛系，當台美利差極速擴大時，外資自然傾向將資金移到利率較高處賺取利息，這也明顯反映在最近外資大幅賣超與台幣貶值。

而台積電占台股權值高，外資持股比重亦高，當外資針對全球投資重新布局時，不免地就會進行台積電的持股調節，也造成今年股價直直落。但一定會有人問，股價是先行指標，這樣的修正方式是不是基本面出了大事了？

陡角度升息恐嚐惡果

各國政府以緊縮的貨幣政策對抗高漲的通貨膨脹，Fed更表達出不惜犧牲經濟成長，也要壓下通膨的決心。陡角度升息恐引發經濟衰退的惡果，這個氛圍也對金融市場與企業經營造成心態上的轉變。目前總體需求降低，多數電子次產業都出現庫存堆積，而去化時間還得視終端需求變化。

當需求降低，初期先影響到消費性商品，之後便擴散到企業端。因為貨賣不動，庫存愈堆愈高就需要時間去化，一開始是終端產品，隨著時間推移逐漸蔓延到中上游，而景氣下行風險增加，企業對未來不是那麼看好，自然不願意大手筆投資擴產增員，也會反映在資本支出的調降。

美商務部出招添利空

當市場擔憂景氣衰退，美國商務部卻在此時又出招，擴大半導體禁令範圍，從AI、超級電腦等擴大到對中國半導體製造設備、研發及技術的支持，且限制對象擴大至美國以外的國家生產的高階半導體製造產品，並禁止美國公民協助內地半導體業者，禁令直接鎖喉中國半導體。

短期淬鍊將增添優勢

因為中國半導體廠若想生產高階產品，一旦設備拿不到，只能作罷，這就變成技術推進的瓶頸，外國公司的中國廠房技術無法推進，可能將高階製程移轉他處，將嚴重影響中國半導體製造的技術能力，未來產業可能出現一輪洗牌，短中期的陣痛可能無法避免。

就美國晶片禁令而言，目前無論中系或美系IC公司，HPC（高效能運算）晶片高度倚賴先進製程，因此多半向台積電投片生產。觀察台積電2021年來自中國地區的營收貢獻約為10%。主要中國客戶如紫光展瑞、韋爾半導體等應用較著重在消費性／通訊產品，而在AI／超級電腦等領域涉略則相對有限（如比特大陸），因此禁令對公司直接影響不大。不過他的高階客戶如AMD、NVIDIA等有可能因禁令造成能賣的產品與客戶變少，未來對台積電的下單恐因此縮減，降低公司先進製程產能利用率。