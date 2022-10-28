強美元海嘯來襲 恐讓金融市場陷入惡性循環

【文／阮文非】

目前市場開始預期聯準會在11月和12月的升息速度會放慢，美元近期也有所拉回，衡量美元兌歐元、英鎊、日圓…等6大主要國際貨幣的美元指數，從9月底盤中最高114.78的逾20年新高，拉回到現在不到120點，跌幅約2.5%。但在全球、尤其美國積極升息的大環境沒變之下，美元獨強的趨勢仍未逆轉。若美元未來走勢愈強，只會讓原先的金融與經濟問題所受衝擊愈大。

美元強勢仍未見終止

聯準會積極升息，觸發全球資金大舉湧回美元，即使許多國家央行跟著升息試圖阻止資金外流也於事無補，造成全球金融市場波動劇烈，卻惟有美元等少數金融資產獨強。美元指數今年以來已累計上漲逾16%，相較全球股、匯、債市和大宗商品價格如何大跌就不再贅述。

美元強勢目前沒有終止跡象，因為聯準會要積極升息的立場並未改變，美國經濟就算被外界認為在未來12個月內幾乎肯定陷入衰退，但至少目前表現相對於全球來說仍強健，因此有吸引外資的本錢。

在全球經濟衰退機率愈來愈高和主要國家經濟各有問題之下，反而增加投資人對美元的避險需求。美元愈強，目前金融與經濟問題就愈嚴重，但問題愈嚴重，投資人對美元的避險需求只會愈強，最終導致惡性循環。

弔詭的惡性循環現象

即使美國同樣有經濟衰退的憂慮，但美元能續強的原因有幾個：首先，貨幣之間強弱是相對性的，美國升息速度較其他國家快，美元在技術上的表現自然強於其他升息速度落後的貨幣。以美國和歐元區9月通膨率分別為8.2%和9.9%來看，雖然美國低於歐元區，但聯準會積極升息的速度就遠超過歐洲央行！至於亞洲，中、日兩國因通膨率仍相對低許多而未跟隨全球緊縮腳步，這更是令美元愈走愈強的基本因素。

對美國來說，強勢美元利多於弊，因為美元愈升，美國的進口成本就愈低，這有助聯準會達到對抗通膨的目的。雖然近期包括石油等許多大宗商品價格走低，看來有助緩和全球通膨壓力，但國際大宗商品以美元計價，當許多國家貨幣兌美元貶值幅度超過大宗商品的跌幅時，購買大宗商品的成本反而增加，因此商品價格下跌根本無助於降低那些國家的通膨壓力。這就部分解釋了為何歐洲和英國近期通膨壓力不減反增的情況。

AGF Investments外匯策略師Tom Nakamura指目前最困擾的是美元走強的速度，只要其急速升值，市場走勢就會變激烈。因為美元愈強勢，就會逼迫其他國家企業付出更多費用，才能因應其過去發行的美元債，這會引發流動性或信用危機。光企業的美元債就足以出狀況，再加上各國發行的美元債，兩者總規模已高達數兆美元，若因美元繼續走強而爆發危機，這勢必是場災難。