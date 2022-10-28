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台股激活術 籌碼會說話 慧眼識英雄

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／陳威良】

台積電（2330）總裁魏哲家在10月18日申報設質股票1600張，引起市場高度關注！究竟什麼是設質？設質的目的以及對股價的影響為何？台積電抄底的時機真的浮現了嗎？由設質延伸而出的種種問題，以下我們逐一探討。

設質1600張

魏哲家舉動驚市場

所謂「設質」是公司內部人將股票做為擔保品，設定質權後向銀行借錢；相反地，當然也會有「解質」，就是償還銀行借款，解除並取回原設質股票，同時也重新拿回處分權。魏哲家總共持有台積電股票5879張，以魏哲家1600張換算，質設比率27.2%，算是正常水準範圍內；此外，當天股票市值高達6.35億元，一般而言，設質約可借出6成資金，所以，可以推知魏哲家大約可獲得3.8億元現金。

通常內部人股票設質，公司官方的回應大多是大股東個人財務規畫，所以真實動機其實很難確知，而這次台積電則未做回應。事實上，根據公開資訊觀測站資料，自從魏哲家加入台積電2年後，2000年時任副總即有設質台積電股票，隔年更有5次申報設質，不過同年底開始陸續解質，近20年則未再設質，直到今年9月底已全數解質。本次設質引起市場熱議，一方面是因為大手筆設質了1600張，另一方面更引發好奇，魏哲家拿到資金是否要進場加碼台積電股票？

在低檔時設質

多以中性偏多看待

關於設質後股價如何波動？可分成兩種情況：第1種是有些不肖大股東事先掌握公司營運內幕，知道業績將開始下滑，預先在高檔將股票質押套現。也許你會不解，為何不直接賣股票就好？因為大股東賣股必須事前申報，容易驚動市場、引起恐慌賣壓，質押則不會有這問題，反正一律回應是「個人理財需求」就好。

第2種則是大股東認為股價被嚴重低估，具有長期投資價值，所以借出資金後準備進場買股，大股東身先士卒，當然是股價落底非常重要的訊號。不用懷疑，魏哲家當然不是第1種情況，所以會不會真的大手筆加碼台積電股票呢？機率應該滿高的，但其實你我都不必瞎猜，如果他真的買了，依照《證交法》規定，內部人持股異動會在次月15日以前公告，所以下個月就見真章了！

總之，股票在低檔時設質，多以中性偏多看待，投資朋友如果要提高跟單的勝率，還是要再搭配其他籌碼面以及基本面去觀察。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/28 No.1325】台股激活術 籌碼會說話 慧眼識英雄

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