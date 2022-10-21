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籌碼自救術大公開 2招教你如何反敗為勝！

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／陳威良】

台股今年大跌了將近6000點，讓股民哀鴻遍野，無論是國安基金護盤行動，還是金管會祭出限空令，皆難以有效挽救頹勢，關鍵在於外資賣超與匯出的力道猛烈，堪稱前所未見，至今外資在集中市場已瘋狂大賣1.3兆元，而台幣在第3季也一口氣重貶6.79%，創下近25年以來最大單季貶值幅度。

「積少成多」補虧損

這股壓力若要緩解或扭轉，必然得回到起源點，也就是當聯準會的升息政策由極鷹逐漸偏鴿派，且科技業的庫存去化告一段落，股市才能真正重返多頭，屆時外資才會由阻力變為助力。在此之前，持股套牢者該如何設法自救呢？

最管用的方法就是「停損減碼」，這是控制風險的第1招，留下將來反攻的本錢；第2招則是「汰弱換強」，將希望寄於盤面中為數不多的多頭趨勢股。但本文中筆者不打算多談前述兩招，因為大部分投資人可能已錯過停損和換股的黃金時機，在深度套牢虧損下，早已砍不下手，因此在此多言無益。接下來將提供另外兩招，讓手邊還有一些資金的朋友可以搭配運用。

第3招就是「積少成多」，概念上就是不追求波段報酬的全壘打，而是將目標專注在連續擊出安打來得分，把操作提升的目標從報酬率轉為勝率。目前盤面變數多、風險難控，想一次大口咬住2成以上報酬率，難度非常的高，但如果改成一小段、一小段的累積，比如每次目標降低為小賺5%至8%，3次下來透過複利效果也能獲利達15%至25%，只求慢慢彌補一些損失；當然，再進場的資金也必須嚴格設定好5%的停損，不如預期就果斷出場，下次重來，千萬不可重蹈覆轍而愈套愈多。

「千張大戶」透玄機

哪些個股適合區間操作呢？在資金退潮時，當然優先考慮籌碼不退反進的高手進貨股，當中首推觀察「千張大戶」。一家公司持股超過1000張的大戶，對於公司的營運狀況一定比多數人更清楚掌握，絕對堪稱高手中的高手，日前，台股在風聲鶴唳中創下新低，卻依然發現有些個股的千張大戶默默加碼，有大戶撐腰，股價比較可靠。

就拿捲入南山人壽風暴的潤泰全（2915）來說，因債券評價下跌的衝擊，截至9月底南山人壽自結淨值比轉為負0.59%，身為大股東的潤泰全亦受波及，今年股價由高點大幅下跌6成，但是千張大戶持股從9月中旬開始反手加碼，連續4週增加後，目前持股比率達65.36%，大股東以實際行動來安定持股者信心。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/21 No.1324 財報大黑馬 交叉大比對！進場更安心！】

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