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美中晶片戰風暴擴大 台受惠 受害股兩樣情

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

美國商務部工業安全局（Bureau of Industry Security）10月7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，全文共計139頁。透過相關規定，嚴控輸入中國的先進運算（Advanced Computing）和半導體技術，包括超級電腦與半導體的最終使用者與實體，目的在於阻止中國運用超級運算模擬核爆、先進高超音速武器與打造監控異議人士和少數族群的系統。

美設備商撤離晶片廠

在此之前超微（AMD）、輝達（NVIDIA）的高階晶片，已在8月底被美國政府適用「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）禁止輸入中國。

美國新禁令除了先前已釋出的AI與超級電腦晶片銷售禁令，範圍再擴大，從16/14奈米以下製程的邏輯晶片，擴大至18奈米以下DRAM晶片與128層（含）以上的NAND Flash產品所需的製造設備，將禁止出售給中國企業。未來美籍人士未經允許，不得協助中國企業半導體製造與研發。據統計，中國半導體行業的大多數美國公民，是從美國返回的中國人及台灣人，可能有200名以上持有美國護照公民任職中國半導體企業。

科磊（KLA）從10月12日開始，停止向中國本土半導體企業與SK海力士等中國設廠的外資半導體企業出口設備和服務，以符合美國規定。

科林研發（Lam Research）與應用材料（Applied Materials）已暫停對長江存儲的設備安裝支援與新工作安裝，同時也撤出員工，設備大廠艾司摩爾（ASML）則下令公司內部的美國員工停止為中企提供服務。

韓、台龍頭豁免1年

韓國兩大記憶體廠三星、SK海力士中國廠區獲美方允許，可繼續訂購美國半導體製造設備，為期1年。

三星西安廠是在南韓以外海外最大NAND晶片生產基地，月產能高達25萬片，投片量占總產能約42.3%，全球市占達15.3%。SK海力士的中國無錫廠最大月產能18萬片，占該公司近5成產能，相當於全球DRAM總產量的15%。

台積電（2330）也獲得1年的許可，包含南京廠的16/28奈米設備。台積電副總經理暨財務長黃仁昭說，美國對中國的新禁令以人工智慧與超級電腦相關的非常高階晶片為主，對台積電營運影響有限且可控。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/21 No.1324財報大黑馬 交叉大比對！進場更安心！ 】

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對陸擴大出口禁令豁免一年 台積電、英特爾入列

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