金融股現在能買嗎？資產重分類 價值重評估

【文／林明謙】

近日通過了「金融資產重分類」的提案，這對金融股有哪些影響？哪些金融股可望受惠？其中有沒有哪些負面影響？同時也進一步來掃瞄整體的金融股，看看有哪些值得優先注意。

重分類後、隱藏虧損

最近這個金融資產重分類的議題，可以說是相當的具話題性與爭議性，因為在全球股市、債市雙雙大跌的情況下，壽險公司的淨值下滑壓力相當大。今年10月初時，金管會揭露有7家保險公司淨值比跌破3%的重要指標，因此「金融資產重分類」最早是由當時淨值由正轉負的南山人壽所拋出來的議題。

簡單的說，一開始有的保險公司投資債券是偏向長期持有至到期日，它就可能放置在長期的科目比重高，這可以讓市價變化不影響公司的淨值。但有的公司想要彈性的交易、買進賣出，那就可能放在短期的科目，市價變化就會影響公司的淨值。

現在討論的議題就在於：假設原本債券的價值是100元，現在跌到剩下60元，未實現損失有40元，而保險公司在債券大虧之後，要重分類到長期持有至到期日的科目下，價值就恢復至原本的100元，當做沒有虧損繼續的往前走。前幾年壽險業因此大賺，現在也因此大賠，但不認帳的鴕鳥心態，讓外界質疑是操縱財報，然而，現階段保險公司不想增資、又想活下去的情況下，只能硬著頭皮這麼做了。

可優先觀察金融雙雄

不過，這會有後遺症！雖然重分類之後可提升公司的淨值，但是金管會將會要求提列特別盈餘公積，因此未來獲利可能無法上繳金控，自然也就難以發放過去水準的股利；而且，未來若債券價格回升後，保險公司的淨值也將不會跟著回升了，淨值差不多就會停在這個水準。

而重分類之後，對於金融股的股價是否有幫助？答案是解決了生存的問題，解了燃眉之急，但還是很痛苦，因為痛苦的源頭是在於全球股、債市，而不是這些會計制度。

以國泰金（2882）來說，在近期的金融資產重分類提案通過後，股價還是持續的向下跌，近期還一度跌破了37元，再創2年多來的新低，股價近1個多月來沒有站回月線過，技術型態上的弱勢可想而知，因為投資人知道，只要全球的股市不止跌、尤其是債市還不回穩，那麼國泰金的股價就不容易止跌，因為國泰金的淨值是隨著這些金融資產在浮動的，近期可以先觀察能否在35元附近止穩，一定要先打出底部，後續才有機會回升。