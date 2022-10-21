Fed主席命運大不同？！鮑爾強升息恐引全球經濟災難

【文／阮文非】

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）積極升息並鷹到底，美元獨強已令全球金融市場人仰馬翻，從世界銀行（WTO）、國際貨幣基金（IMF）、許多專家甚至是多位前Fed官員都先後呼籲別再過度升息，否則只會令全球經濟受不了而引發災難。

前後任主席評價大不同

與此同時，美國量化寬鬆（QE）的始作俑者前Fed主席柏南克（Ben Bernanke）卻剛獲得諾貝爾經濟學獎。

同是Fed主席，柏克南搞出QE救經濟被肯定，鮑爾去年錯失退場良機，今年快馬加鞭積極升息不管全球死活，開始成眾矢之的。

認真來說，柏南克跟鮑爾都同一貨色。前者為美國QE首先開路給經濟止血，在位期間共推出3次QE，認同他的人視其解救一場全球金融重大危機，但反對他的人認為，QE只是把原先該解決的問題延後爆發而不是解決，台灣央行前總裁彭淮南就曾形容柏南克的QE把市場搞的雞飛狗跳。

鮑爾則是一再誤判情勢才讓QE退場，未來經濟會發生什麼災難，現在大家都害怕了。只能說，柏南克與鮑爾目前評價雖不同，但是，都同樣反映出一個事實，美國乃至全球經濟早就QE中毒已深，毒癮深至戒不掉。

看到前任因推QE而得獎，自己卻因讓QE退場而被罵翻，某程度上來說，鮑爾其實是在收拾柏南克留下來的爛攤子，對於鮑爾那麼自以為是的人來說，不曉得這會不會改變他的貨幣立場？

柏南克得獎實至名歸？

柏南克被稱為「QE之父」，他在2006年2月到2014年1月任內期間，美國爆發次貸危機和2008年金融海嘯波及全球。他因為推出QE向市場大砸資金而又被稱為「直升機Ben」（Helicopter Ben），當時已有不少人批評柏南克的做法，只是走上日本因QE而迷失10年、甚至是20年的老路。因為QE沒有解決根本的問題，而是把解決問題的時間延後，但問題愈延後，問題的嚴重性就愈大，目前鮑爾讓QE退場和積極升息所引發的全球金融與經濟問題就是明證。