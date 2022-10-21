財報大黑馬 交叉大比對！進場更安心！

【文／林漢偉】

隨著愈來愈多經濟機構預期，聯準會鷹派升息過後，美國經濟硬著陸難以避免，從債券殖利率倒掛發生開始，一般大約10～18個月後會正式進入經濟衰退。2022年4月我們首次見到利率倒掛，這也代表2023年開始很有可能見到經濟進入衰退。

多重利空影響獲利

統計1960年至今的9次經濟衰退，當中有7次經濟衰退導致股市回檔，幅度超過20%以上（詳見附表），主要原因就是經濟衰退，直接衝擊的就是企業的獲利，因此對股市的殺傷力最大，而2023年的經濟衰退，會造成多大的衝擊？就要看美國企業抵抗獲利下滑的能力有多強了。

鑒於美國第1季度和第2季度GDP的下降，研究機構對標準普爾500指數公司第3季EPS預期是否低於正常水準？答案是肯定的。

簡言之，今年在第3季度中，分析師將每股獲利預期下修幅度高於平均水準。從6月30日到9月29日，第3季自下而上的EPS預估值下降了6.6%（從59.44美元降至55.51美元），這也創下2020年疫情爆發以來最大單季下修幅度。

壞消息是，獲利預期下調週期才剛剛開始。9月底時，市場對標普500企業獲利未來12月EPS預測僅比高點下修1.4%。在過去的3次衰退中，獲利預期平均下修26%。在典型衰退中（排除2008年金融危機），獲利預期可能會下修15%到20%。

3大因素影響獲利

主要美國企業獲利的下修，受到3大因素的影響。一是高通膨與資金緊縮。這將導致消費動能下滑，衰退預期更使得消費者緊縮荷包，企業獲利前景不佳，加上高庫存去化壓力，是導致獲利前景大幅度下修的主因。

二是強勢美元的衝擊。根據研究機構調查，許多企業均反映，過於強勢的美元導致嚴重匯損，侵蝕海外獲利數字，尤其是海外營收占比的大型企業，更是深受其害。

三是稅制與勞動成本的影響。美國自2023年起正式推動企業最低稅負制，研究機構預估降造成企業獲利平均下滑2%～3%，加上美國勞動成本大幅飆升，企業紛紛對於2023年的獲利預期轉為保守。