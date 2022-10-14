逆勢股操作有方！想跟車輪戰得掌握兩大訣竅

【文／許博傑】

今年前3季全球股市相對動盪，所有資產價格都呈現持續向下修正的趨勢，然而，在步入第4季後，資本市場除了繼續反映升息的利空外，也會開始見到一些題材跟展望來吸引市場資金的進駐，這是過往每年第4季在股市都會發生的現象。

鴻海科技日受矚目

鴻海（2317）在9月底於官方臉書釋出10月18日科技日主視覺短片，並且在10月7日無預警發布Model B車款的影片與部分車輛細節照片，隨著時間逼近，鴻家軍有機會在新品噴發下表現嗎？

此外，大盤雖然還是處在空頭趨勢下，但盤面仍有類股持續進行車輪戰，這些輪動的類股加上鴻家軍有沒有機會在第4季走出跟大盤不一樣的行情，都將是本文探討的焦點。

鴻海科技日是近年市場在10月份最期待的焦點，從今年公布的主視覺意象看，公司要表達虛實整合的即視感，鴻海並指出，今年科技日延續「3+3=∞」活動主軸，在「∞」符號特別加上衛星鏈的光點連線意象，突顯集團以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

也就是說，今年除了有新車可以期待以外，低軌衛星及半導體將是未來另一波主攻的方向。以目前所有公布的資訊來看，電動皮卡「Model V」與都會小車「Model B」的發表，將讓MIH聯盟陣容更為壯大，從大到小的產品線已經幾乎可以滿足市場的需求，而休旅車「納智捷n7」在先前開放不到兩天預購即爆單超過15000輛，代表先前鴻海宣示的百萬元內休旅車確實正中市場需求，所以當納智捷n7正式量產、發售後，就可以知道市場對於MIH的評價真假。

低軌衛星開始暴紅

此外，在今年烏克蘭戰爭爆發後，特斯拉的低軌衛星開始暴紅，而鴻海本次預告將有低軌衛星相關設備、接收站研發及建置的訊息，也代表鴻海並未落後市場，已經同步切入長期看好的趨勢領域中，加上先前就一直推進的半導體，今年的「鴻海科技日」可謂是相當有看頭。

所以，就集團以及MIH聯盟看，包括鴻海本身的電動車供應鏈、MIH聯盟汽車零組件、MIH聯盟半導體、自動駕駛及車用軟體、低軌衛星等，都有機會在鴻海科技日前後輪動。