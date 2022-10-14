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航運業運輸測景氣 新興市場將領全球貿易量成長

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球約90%貨物是透過海運進行，因此航運業的好壞常被視作觀察全球經濟的重要指標。若航運出狀況，即顯示全球經貿出問題。目前是航運業的傳統旺季，因為歐美年底耶誕假期傳統消費高峰期，零售業就是在此時拚命進貨來因應需求，但卻有跡象顯示旺季不旺，尤其最重要的亞洲到歐美的船期竟然還被業者削減幾十個，運費也從新冠疫情期間的高峰暴跌近8成。歐美經濟衰退幾乎已被視為定局，只差在什麼時候出現。

全球貿易趨勢逆轉

儘管大家對明年全球經濟看法也不樂觀，但美國快遞公司DHL在其最新的「貿易成長全覽圖集」（Trade Growth Atlas）卻認為全球貿易前景仍然正面，尤其南亞、東南亞和撒哈拉以南非洲地區會帶動貿易成長。

有專家認為在市場因全球衰退憂慮而看壞運貿易前景時，反而是開始尋找並投資航運股的機會。

每年這個時候正是航運業忙得不可開交的時候，尤其近兩年來從亞洲往歐美的船期零售業是用搶的，但航運數據供應商Xeneta和Sea-Intelligence等資料卻顯示全球最繁忙的亞洲到美國太平洋航線，航運業者在9月提供貨櫃運量竟然年跌13%，相當於減少21艘每艘單趟運載8000個貨櫃的貨船量。

10月中以前仍繼續有61個船期被取消，跟歷年來同期整體平均僅取消2個到4個船班相較是觸目驚心，像全球運輸能力最大的地中海航運公司（MSC）9月底就因航運需求大幅減少，取消6個由中國到美西的船期。

波羅的海貨運指數顯示目前單一貨櫃跨越太平洋運費平均每天3900美元，較去年同期逾19000美元暴跌8成。Xeneta還指出航運業在10月首週提供的貨運空間竟然大減3分之1，第2週減少約一半。雖然其他航運商沒有說明取消船期的理由，以避免被對手看穿自己的虛實，而且像港口壅塞、船期調度問題或是航運需求減少等，都有可能是取消的原因，但就目前情況來看，航運需求減少被視為是取消船期的主因。

全球消費需求疲弱

航運顧問公司Braemar分析師羅奇（Jonathan Roach）指今年全球經濟出狀況導致未來的貨運需求不明朗，讓航運業供給過剩問題，從2023年年中延續至2024年或甚至更久，而可能對運費構成壓力。

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