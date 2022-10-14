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能閉著眼睛買？ 升級版！災難投資法安心買

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

國泰金（2882）總經理李長庚說可以閉眼買股票，外資大摩也說進場要快，台股未來上看19000點；但是外資先生谷月涵卻喊台股會跌到「萬二」，因此可等明年第1季再進場，到底現在是不是可以閉眼買股票的時候呢？什麼樣的股票，才是閉著眼睛買也不怕的好標的？現階段又要如何操作？

災難投資法可長期致勝

閉著眼睛買的「災難投資法」，是最近相當熱門的話題，近期國泰金總經理、同時也是台灣理財顧問認證協會理事長的李長庚提到，真正長期成功的都是災難投資法，他談到自己今年和投資人一樣感到心有餘悸，但特別強調「現在閉眼就買」，因為依照過往經驗來看，災難投資法是長期致勝最好的投資法。

他提到當所有人都不敢投資時，基本上成功機率高，當股票跌破3年線、5年線、甚至是10年線時，真的閉著眼睛買，不用那麼怕！而談到什麼時候可以進場買，李長庚表示現在閉眼就可以買，尤其是快要退休、看長線的投資人更不要怕，愈跌愈凶，未來就可以拿到愈高的報酬，現在國安基金都已進場。

另外，近期外資摩根士丹利認為，在通膨、經濟衰退與科技產業庫存等利空都已經反映在股價上後，企業獲利可望在明年初落底，因此提前布局的好時點已經浮現，所以近期開始看好台股，指數目標可到16500點，而在樂觀情境下更可達19000點。

長期或波段？策略不同

不過，我們熟悉的台灣先生、寬量國際策略長谷月涵卻認為，台股未來可能會跌到12000點，他個人的看法是預估明年第1季會探底，因此現在可以等，不用急著進場，並建議熊市多休息，因為空頭市場會維持到你賠光光結束，而且空頭市場波動大、量又小，賣壓結束後會出現一波反彈，會讓大家以為牛市來了，進場追高又套在高點，這就是最近的股市現象，也因此谷月涵強調現在可以等等，投資人不用急著進場。

在上述看似矛盾的2個觀點當中，其實李長庚與谷月涵他們說的都沒有錯，只是角度不同而已，前者是屬於「長期投資」，後者則是「波段操作」；一個的投資時間長度是以「年」為單位，另一個則是以「季」為單位；一個是資金可能有很多，可以慢慢的分批布局、慢慢買，另一個則是資金較為有限，比較需要挑時點來進場。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/14 No.1323】能閉著眼睛買？ 升級版！災難投資法安心買，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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