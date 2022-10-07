接刀實戰全攻略 搶價差5大指標邊跑邊搶

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聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／許博傑】

全球股市9月大逃殺！在聯準會暴力升息的趨勢未變下，美股4大指數9月份除了那斯達克指數沒有跌破今年低點外，其他3大指數也持續破底向下探低，而台股在半導體類股疲弱，加上金融股補跌的狀況下，指數一度來到13273點創下今年以來新低。

大盤應先見到短底

從短線看，台股自8月高點15475點下跌以來，跌點高達2202點、跌幅也有14%，如果以今年高點18619點起算，大波段等於下跌高達5346點、跌幅28.7%，是台股在過去10多年從未見過的空頭走勢，邁入10月，跌深的台股能否醞釀反彈，尤其是在大盤下跌28.7%後，許多個股跌幅更高達5～6成，未來個股反攻號角何時響？相信是投資人最關心的議題，而在搶反彈及接刀的過程要留意哪些策略？哪些族群是未來落底時法人、政府基金優先買的標的，都將是本文要探討的焦點。

個股在跌深後要反彈的訊號有很多，但最終還是要回歸到大盤，也就是說跌深股若要大反攻，大盤要能先見到短底，之後當型態完備，才有辦法從小波段的反彈走到大波段，而短期在利空充斥的環境下，如果個股能領先大盤出現利空不跌的訊號，那麼就初步具備反彈的要件，這當中，個股率先開低走高或能領先大盤不破底以及領先大盤轉強突破5、10日線就是可以搶反彈的標的，權值股由於股本大、籌碼多，所以過往權值股要能V轉的機會不高，都是先從量能、型態有築底的趨勢開始，而中小型股因為籌碼較少加上大盤量縮後流動性減少，所以只要中小型股在相對低檔有出量的現象，通常都是波段反轉的訊號，而這些現象，投資人則可以各族群龍頭做為優先觀察的指標。

必須先站穩5日線

在技術面的操作上，個股反彈啟動的訊號一定要先站穩在5日線之上，如果反彈連5日線都站不上，就表示個股的趨勢還在空頭，未來隨時都有再破底可能。在反彈的初期，個股絕對不可以爆量，畢竟在經過一段下跌後，如果量能還是相當大，就代表短線浮額多，那麼未來反彈的幅度就相對小。

邊跑邊搶才是王道

由於現階段大趨勢還在空頭，當個股反彈到壓力區如前波低點（地板變天花板），或是月、季線以上都要先減碼，再來就是當股價來到上方的大量套牢區時，縱使短線再強也不能追價，一旦收盤跌破5日線，也是要減碼的時機。

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