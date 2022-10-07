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台股能夠破底翻嗎？5大止跌訊號至關重要！

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在這波全球股市破底潮中，台股也跌跌不休，甚至出現加速補跌的跡象！究竟何時才會止跌？讓我們來好好的研究5大止跌訊號。同時，也來看一下金管會有哪些救市措施？到底有沒有用呢？又，當台股出現多殺多危機時，如果手上持有瀕臨斷頭的股票，該怎麼辦？

今年全球股市慘兮兮

2022年的全球股市真的是慘兮兮，指數可以說是沒有最低、只有更低！在聯準會準備強力升息至4.25%～4.5%之下，造成強勢美元的吸金效應，讓歐美股市接連大跌，而台股底部究竟何時會出現？這才是我們最關心的話題。

為了看出台股是否真的止跌反轉，筆者整理出「5大止跌訊號」，尤其是資金面的訊號更是重要，來給讀者做為參考，當這些訊號出現得愈多時，台股的破底翻就愈可能會出現，以下讓我們來好好的了解一下這5大訊號。

訊號1》美元指數要做頭：首先，要先來看「美元指數」，在聯準會強力升息下，全球所有資金都回流美元，要知道「弱勢美元」是全球股市、匯市與商品上漲的重要資金動能來源，美元弱勢會讓大家去借便宜的美元來投資；但是現在的氣氛剛好180度大逆轉，「強勢美元」讓大家不得不趕快回去還美元。

美元強勢帶來兩壓力

因為美元一強勢，就會有兩大虧損壓力，一個是美元的借貸成本大幅升高，今年聯準會目標預備大幅升息超過4%，等於借美元投資的成本至少增加了4%，這是「利損」方面。另一方面還有「匯損」，這匯損更是可觀，今年初時美元指數差不多在96，先前一度來至114，現在回跌後還是在112附近，這個匯損幅度可以高達16%左右。

所以在「利損及匯損」的雙重壓力下，全球資金急速回流美元，同時也吸引了一大批炒作美元的資金進駐，讓美元回升的速度加快。

因此筆者認為全球股市要止穩，一定需要看到美元指數「做頭回跌」，這代表有人的美元資金已經開始獲利了結，當資金從美元流出來後，全球股市才會開始有機會回穩，台股也才有機會真正的落底反彈。所以，投資人可以先觀察美元指數的做頭現象，至少現在看起來已經不再創新高了，114.78有機會形成本次的高點，有慢慢回檔的跡象，可繼續觀察2～3個星期，若不再強勢創高的話，全球股市的反彈就會比較穩。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/7 No.1322】沃爾克時刻 超鷹衝擊下的新投資指南，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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