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電子大廠搶布局 智慧醫療成消費電新出海口

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

無論經濟景氣與否，要面對的生老病死費用少不了。加上人口老化帶來的醫療問題，都為醫療產業帶來龐大商機。

透過智慧醫療，更可把應用場域由「醫院」延伸至「居家」。人工智慧（AI）的創新動力，在生物醫藥的應用領域，包括精準醫療、智慧醫療、藥物與疫苗開發、智慧財產研究、生醫大數據研究等，都需要電子大廠的輔助，也成為電子大廠的新出海口。

生物醫療應用寬廣

蘋果所推出的Apple Watch，不只是消費電子產品，陸續加入心電圖、血氧偵測等醫療功能。並會暗中檢查不尋常的高心率或低心率，這有可能是身體出現嚴重問題的徵兆。心律不整通知功能會定期偵測可能由心房顫動（AFib） 所造成的心律不整症狀，可讓病人發現早期症狀，以便進一步檢查。血氧濃度偵測更是在新冠肺炎期間起了很大作用，早期發現血氧過低就醫，可降低輕症居家隔離者「隱形缺氧」、「快樂缺氧」猝死機率。

蘋果在最新的iPhone 14增加了車禍偵測的功能，若你的iPhone偵測到嚴重車禍，它會顯示提示並自動在20秒後撥打緊急電話。若你沒有反應，iPhone會向緊急服務中心播放一段語音訊息，通知對方你已發生嚴重車禍，並提供你的經緯度座標以及大約搜索半徑。

華碩深耕醫療領域

華碩（2357）布局醫療領域超過10年，具備AI醫材、健康穿戴設備、醫療資訊平台、AIHPC超級電腦等完整智慧醫療量能。國衛院與華碩、輝達（NVIDIA）合作，共同打造台灣首座生醫專用「AI超級電腦」，應用精準健康、疫苗開發與新藥研究等國家級任務所需的超高速運算，目標在研發新穎資料科學技術。

華碩在7月捐贈了30支手持無線超音波LU700至北榮、關渡和台大等全台13所醫院，協助醫療院所應用在戶外篩檢站、急診及隔離病房等，快速有效判斷確診病患的疾病進程。LU700系列，採無線輕量化設計，體積是傳統落地型超音波的2%。電池飽滿狀態下能夠連續掃瞄4～5小時，同時具備線陣（Linear）、凸陣（Convex）、微凸陣（Micro-Convex）、相位陣列（Phased Array）、腔內弧形（Endocavity）等5組探頭，能滿足全身多部位掃瞄需求，提供醫師更完備的超音波功能。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/7 No.1322】沃爾克時刻 超鷹衝擊下的新投資指南，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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