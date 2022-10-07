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沃爾克時刻 超鷹衝擊下的新投資指南

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

在聯準會（Fed）積極升息而逼迫其他國家央行跟進之下，美股乃至全球股市已因為升息和投資人憂慮經濟衰退而持續重挫。

暴力升息令美元走強

加上Fed主席鮑爾（Jerome Powell）近幾個月來的言論，不斷引用成功壓制美國通膨的前主席沃爾克（Paul Volcker）的措詞，令人聯想鮑爾要效法其暴力升息的做法，讓「沃爾克時刻」（Volcker Moment）不斷被專家與媒體拿出來討論，目前Fed鷹派立場會不會令1980年代初因時任Fed主席沃爾克的暴力升息，而導致經濟衰退的歷史再重演一次。

美元指數從1980年到1985年間，因Fed暴力升息而上升86%，結果搞出廣場協議，重創當時日圓、德國馬克、法國法郎和英鎊。日本經濟更從此迷失10年、20年…，當時強勢美元令美國貿易逆差擴大，美國國內保護主義呼聲高漲。

尤其後來每當美元指數只要急速上升逾40%，期間都會引發金融危機。2021年到目前美元指數才上升25%，全球股市已暴跌，只差還沒出現一場金融危機。

沃爾克時刻將到來？

以過去情勢來看，也許這次美元指數累計上升幅度逾40%時，投資人就要格外小心。

「沃爾克時刻」是指沃爾克在1980年到1982年間急速升息10個百分點至近20%，以暴力升息方式去對抗已失控十多年、達兩位數的高通膨率，結果是美國經濟在2年內陷入2次衰退。末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）就曾警告，沃爾克時刻即將到來。

雖然期間經濟與民生是相當痛苦，但暴力升息成功把通膨率從迫近15%的高峰壓低至5%以下，掀開接下來美國債市40年大多頭走勢，被視為穩定當時美國經濟發揮關鍵性作用，且從此壓低長期利率而創造長達40年的「大穩定」（Great Moderation）局面。其繼任人葛林斯班（Alan Greenspan）也曾讚揚他是「美國經濟活力之父」。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/10/7 No.1322】沃爾克時刻 超鷹衝擊下的新投資指南，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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