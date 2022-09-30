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精選5檔明年好息股 上有成長動能 下有股價軟墊

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／張　燾】

受到全球主要國家大幅升息的影響，台灣央行也跟進升息半碼，以因應匯率持續貶值的壓力，許多新興國家亦將採取同樣的措施；在升息的大環境下，導致資金不斷的流往債市，使得近期股市表現相當疲弱。

尋找亂世中的避風港

Fed在日前的會議中，大幅下修今年GDP年增率由原先預期的1.7%至0.2%，並同步下修2023年、2024年預估的GDP年增率分別至1.2%、1.7%；2022年、2023年PCE通膨預估則分別上修至5.4%、2.8%；2022年、2023年失業率預估也上修至3.8%與4.4%。從以上幾個數據中可以看到，未來幾年的GDP成長率都不到2%，可以說經濟成長幾乎是呈現停滯的狀態；而通膨跟失業率則預期向上攀升，對整體的經濟前景相當不樂觀。

當通膨節節攀升，廠商的生產成本必然增加；為了縮減成本，裁員將是手段之一。資誠會計師事務所近期發布一項調查報告，美國有超過一半的公司正在裁員或計畫裁員，多數公司也已經停止招募新人。在失業率逐步攀升的情況下，市場的消費力道必然會持續走弱，那麼現在還在調整庫存的企業也就無法回到正常拉貨的階段，將進一步造成整個產業的惡性循環。

在這個趨勢之下，許多產業在今年下半年已經開始出現旺季不旺的現象，評價在過去幾個月也出現大幅修正；然而，還是有不少的公司在上半年獲利維持相對穩健，下半年營運也有升溫跡象，且今年股利發放達到相當不錯的水準，殖利率都有5%以上，有機會成為大環境向下之中的資金避風港。

挑選好息股有4眉角

其實高殖利率的股票不難找，像去年大賺的貨櫃3雄，今年都有相當可觀的配息，殖利率皆有10%以上；不過公司的營運若持續下滑，那麼明年的配息就無法再現榮景，很容易導致賺了股利卻賠了本金的狀況發生。因此我們在挑選「好息股」的時候，應當留意4個條件：（1）殖利率大於5%，（2）所屬產業較不受到大環境向下的影響，（3）公司營運穩定且獲利具有成長性，（4）財務體質健全。這些全部都符合才會是好的投資標的。

每年穩定配息且在今年獲利仍然可望維持成長的公司並不多見，我們先初步篩選過去3年殖利率都達到5%以上、今年上半年獲利超越去年同期、且成交量具有流動性的公司，將資訊整理於附表，可以看到這21家公司所屬的產業多數是以建材營造、電子通路與電子零組件為主。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/9/30 No.1321】大升息時代 想保住荷包 就該提早應對，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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