生技股還有續航力嗎？解盲 拚藥證各顯神通

【文／邱創學】

在半導體仍苦於忙清理庫存階段，生技股是較不受通膨、升息衝擊的族群，由於近日北極星藥業-KY（6550）、保瑞（6472）、益得（6461）等公司相繼獲藥證，因此生技股題材不斷，股價也迭有佳作。

一線用藥市場商機大

然而，北極星藥業-KY解盲成功之後，反映卻是曇花一現，問題出在哪呢？生技股未來在Q4解盲或是在中國拿到藥證案子也不少，這些對爾後股價都有很大影響，將是本文探討重點。

北極星藥業-KY市值排在藥華藥（6446）之後，為何有這麼高的評價呢？主要是因為北極星藥業-KY的ADI-PEG20是一線用藥、代謝療法及具廣效性優點，一線用藥通常是藥性最溫和、副作用最低，市場預估智擎（4162）胰臟癌一線用藥市場規模是二線用藥的1.5倍～2倍、估藥華藥增血症PV一線用藥是二線用藥Jakafi約5倍，所以一線用藥市場最大。

這顆藥採代謝療法創世代治療方式，過去癌症療法通常採放療、化療、標靶治療、免疫療法等治療方式，放、化療副作用是掉頭髮、身體創傷很大，標靶治療的副作用也不少，如口腔潰爛、腹瀉、皮膚變差，當然免疫療法還在萌芽階段，代謝療法是癌症治療方式中最不會有副作用的，因採阻斷癌細胞尿素循環方法，等於是切斷癌細胞養分供應，這樣會使癌細胞餓死，代謝治療方式是癌症患者的福音。

這顆藥也具廣效性，除可有效治療肺間皮癌外，肝癌臨床進入三期、軟組織肉瘤進入三期臨床、腦癌正準備進入二期臨床。肺間皮癌市場雖僅約6億美元，但整體癌症市場規模2026年估有3112億美元，因此市場想像空間大。

解盲後股價曇花一現

通常三期過關申請藥證需要3～24個月，北極星藥業-KY肺皮間藥運用FDA今年2月授予的快速審查資格，積極加快申請藥證，因此估會較快拿到藥證，理應大漲特漲，但股價為何曇花一現呢？

一是國際授權問題，因國際熱門的標靶藥物與放、化療等治療方式手術技術已較成熟，新的代謝療法還在摸索，因此，市場估在該適應症的市占率將低於50%，所以，國際授權目前未明朗。二是獲利價值被調低，本估藥價會遠高於標靶治療，但最新估換算藥價將低於1年5萬美元，低於癌症標靶藥物1年5萬～10萬美元。