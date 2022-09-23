大咖作帳借力使力 集團搭投信強股效果大加乘

【文／陳威良】

根據統計，台股在過去的36年當中，9月上漲次數達19次、下跌次數達17次，上漲機率僅有53%，對多頭並不是特別有利。通常9月是多事之秋，例如美國911恐怖攻擊、台灣921大地震、雷曼破產引發的金融海嘯，都發生在9月份。

並非人人雞犬升天

而今年9月，股市面臨聯準會暴力式升息、台幣重貶、外資匯出等諸多難關，選股操作一定要謹慎找到有力靠山，由於9月正值第3季季底，對於迎接年終前的第4季，具有承先啟後意義，不妨可留意逐步升溫的集團作帳以及投信作帳題材。

集團作帳行情起因於國內大型上市櫃公司往往擁有眾多轉投資，進而使得同集團內各母子公司有繁雜的交叉持股，而每到了季底或年底，公司為了提升轉投資收益、美化財報，會動用資源拉抬自家子公司股價，進而提升公司帳面價值。如果公司本業也有不錯的獲利表現，股價可如虎添翼。

但必須提醒的是，並非每一個集團都會有明顯的作帳行情，也許是因為經營階層不太關切股價表現，也可能是營運缺乏亮點，而即使集團啟動作帳，也並非旗下每一家公司的股價都能雞犬升天同步上揚。

通常集團底下能脫穎而出的焦點股，首先要考量是不是集團內交叉持股比率較高的公司，因為持股多，當股價上漲時才能同時對集團其他個股產生帳面美化與利多激勵作用。

慎選題材事半功倍

其次是公司有沒有市場所關注的產業趨勢題材，對公司派來說，優先選擇投資大眾感興趣的熱門股，買盤自然蜂擁而至，拉抬股價四兩撥千金，會比操作那些缺乏關注、乏人問津的股票來得輕鬆簡單。

此外，集團作帳除了自己護航，如果有外部法人介入買超，則事半功倍。法人到了年底也同樣需要作帳，會鎖定買進的標的必定先經過基本面篩選，所以如果預期第3季財報出色、明年展望佳，較有機會獲得法人買盤撐腰，對集團作帳而言就可借力使力，省下不少銀彈。