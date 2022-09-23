債市投資甜蜜點到？3類商品擇優逢低布局

【文／朱岳中】

今年以來全球市場震盪不斷，各種天災然人禍一再衝擊，讓原本就受到新冠肺炎疫情肆虐的全球金融市場雪上加霜。就股市而言，今年以來就僅剩與原物料有關的中東、拉丁美洲、非洲及印尼等少數國家地區還可以維持正報酬，其他地區、國家跌幅基本上都20%起跳。

資金狂往美元資產跑

全球市場動盪不已，資金就往大家公認最安全的美元資產跑，加上美國為壓抑通膨不斷大幅升息，導致美元創下數十年來最大漲幅！美元指數今年以來漲幅已近15%（結算至9月16日），只有巴西里爾及墨西哥披索等極少數貨幣對美元還能維持升值，其他貨幣對美元貶值幅度也多在10%以上。就連向來穩定的台幣也出現數十年來首見的兩位數重貶（截至9月16日，台幣今年以來貶值13.01%）。

市場跌跌不休，投資人自然想到要避險。說到避險，不外乎黃金與債券兩大商品。然而，今年以來金價就只有在俄烏戰爭爆發初期有過一波上漲，之後就一路直直落，今年迄今跌幅已近10%，若從3月高點算起，跌幅更已近20%。事實上黃金已連跌2年，就算去年以來通膨不斷加溫，黃金完全沒有發揮抗通膨的效果。關鍵在於避險商品愈來愈多，近年黃金早已淪為投機性商品，早就沒有抗通膨或避險的效果了。

債券同樣也踢到鐵板

傳統上債券、尤其是先進國家公債與高信評的優質企業債，向來是市場資金的最佳避風港，然而在今年一樣踢到鐵板，不但幾乎所有類別債券都下跌（就筆者統計，只有部分中國債還能維持正報酬），跌幅甚至直追股市，創下債市至少40餘年來最慘烈的一年（見表1與圖1、圖2）！

為何今年債市跌幅如此巨大？投資人多會認為是通膨與升息所致。目前美國通膨數據與升息幅度都還沒有1980年代初期來得高，但從歷史數據來看，1980年代美國債市依然是上漲的，1982年彭博美國綜合債券指數漲幅甚至高達32.6%。即使通膨率高達13.6%的1980年，債市依然是正報酬。而2003年到2006年美國聯準會將聯邦基金利率從當時歷史最低的1%，快速升到波段高點的5.25%，但這段期間債市同樣是上漲的。

今年來跌幅直追股市

投資人可能會說是聯準會縮表的關係，可是2017年10月到2020年新冠肺炎疫情爆發初期，聯準會也在縮表，幅度比現在還大（註：這段期間聯準會每月縮表500億美元，但今年6月～8月聯準會只每月縮表475億美元，9月起才增加縮表幅度至每月950億美元），但債市照漲不誤。