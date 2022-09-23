從一支口紅看經濟 小確幸概念低迷中累積財富

【文／許博傑】

全球持續籠罩在不斷上升的通膨效應下，連帶使得全球大部分央行從今年初開始大幅升息，而在升息的過程中，全球經濟開始降溫，並且導致許多消費性電子產品庫存大增，不過，就在通膨與景氣衰退的陰影下，口紅、裙擺效應等小確幸經濟似乎開始見到流行。

美妝銷售超乎預期

根據研調機構資料，美國化妝品大廠雅詩蘭黛本季在美洲的銷售有機會年增超過15%；而媚比琳（Maybelline）在8月公布的財報顯示，第2季同店銷售強勁，主要受惠社交生活重啟，令許多顏色的口紅與各式香水熱賣，此外，國際美妝大廠Coty Inc上季銷售額超出華爾街預期，顯示消費者並沒有被通膨影響，反而大量購買精品、護膚品和香水。

所謂口紅經濟源自1930年代，那時的美國陷入經濟大蕭條，所有的產品銷售都相對蕭條，但惟獨口紅相對熱銷，後來經濟學家終於找出原因，雖然當下美國人生活困苦，但口紅不用花太多的錢，是種可以廉價帶來每天的美麗與好心情讓生活加分，在這補償作用下，讓口紅理所當然的成為逆勢中看大好產業。

而過去美國也有所謂「經濟學裙襬理論」，這是美國仲裁之父喬治泰勒於1926年提出，由於那個年代絲襪是種很昂貴的產品，所以當經濟好時，女性都會以較短的裙子來展現出身上的絲襪，也因此就造就了當時美國的「裙襬經濟」，也就是裙擺離地尺寸與股市盛衰成正比，當裙子愈長股市就愈低迷，裙子愈短股市愈火爆。

日本經濟學有依據

而除了美國之外，過去日本在失落的30年間也發展出頭髮與穿著經濟學，根據日本經濟學家統計，當日本經濟愈差時，女生的頭髮愈短；經濟愈好則留長的人數變多。

而經濟愈差時，日本人的穿著顏色偏向灰、黑、白，在經濟好的時候則是越鮮豔，這種日本人的邏輯其實也可以理解，尤其在頭髮長度的部分其實就有點成本導向，但也有類似在大環境不好時想表現出獨特自我的性質。

從日本、美國過去的經驗看，當景氣變差時，口紅經濟學就有機會開始展現，而這當中所創造出的商機就是台灣過去的小確幸理論，所謂的小確幸就是指當人們因為景氣變差而無法花大錢時，就會轉向消費讓生活中能多一點驚喜的小東西，比如說一個香奈兒的包包動輒10萬～20萬元、一條梵克雅寶的項鍊10多萬元都不是一般人願意消費的，但香奈兒的口紅才幾千元，其他品牌的小飾品、珠寶不到萬元，花小錢卻能獲得跟擁有一件奢侈品同樣的快樂，那麼消費者就會願意掏錢來獲得諸如此類的小確幸。