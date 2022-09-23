電池材料漲幅驚人 消費電、電動車儲能瘋搶料

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

新登場的iPhone14，除了因為匯率調漲2千元外，「電池維修」費用也比上一代貴了1140元，漲幅高達36%，來到3190元。

碳酸鋰兩年漲10倍

據了解，贛鋒鋰業旗下部門新余贛鋒電子負責製造藍牙耳機和智能穿戴裝置所用的小型鋰離子聚合電池，將於近期調高新訂單價格，表示漲價原因是一氧化鈷、石墨和碳酸鋰等原料價格攀高，以及陽極材料的供應遭到內蒙古缺電和減產所衝擊。除了消費電子需要用到電池，現在電動車、儲能也都在搶。

根據TrendForce 研究，2024年全球動力電池市場裝機規模預計將從GWh邁入TWh，至2030年超過3TWh，其中，中國動力電池裝機規模占全球約45%。

全球前10大動力電池廠商包括寧德時代、LG新能源、比亞迪、中創新航、三星SDI、松下等主流電池廠商，到2025年整個動力與儲能電池產能規畫達4.2TWh，其中，中國廠商約占3.1TWh，產能擴張速度和規模領先全球。

事實上，中國工業級、電池級碳酸鋰價格2年前最低每噸人民幣4萬元，隨著新能源汽車市場爆發，做為動力電池的關鍵原材料的碳酸鋰價格飆漲超過10倍以上。

9月中市場最高價達50.5萬元人民幣。主要原因在於今年全球新能源汽車估計超過1000萬輛，與去年633.8萬輛相比，增幅超過50%。

上肥下瘦供需失衡

觀察今年上半年中國車企與鋰電產業鏈，不難發現上肥下瘦狀況嚴重。若以淨利率來比較，上游材料產業高於動力電池，而整車廠的淨利率低迷。

就如上汽董事長陳虹說的，新能源汽車產業鏈的利潤都進入了上游礦主中。淨利率最高的是以天齊鋰業、贛鋒鋰業為首的上游鋰礦企業，占據了鋰電市場利潤大部分，其中天齊鋰業淨利潤率高達72%，是寧德時代的10倍，廣汽集團的7倍。而正負極材料、電解液及隔膜企業淨利率也遠高於大部分動力電池廠商及整車企業。

華新搶先投資布局

印尼鎳的蘊藏量與產量全球最大，許多電動車大廠投資卡位，包括鴻海（2317）、寧德時代、LG、特斯拉等。

國內不鏽鋼龍頭大廠華新（1605）搶先在今年4月以2億美元取得青山集團旗下的旭日50.1%股權，在印尼緯達貝青山工業園區，投資冰鎳產線及電廠建置。

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