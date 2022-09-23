台股車輪戰 車概股競速 誰最飆風？

【文／阮文非】

全球電動車發展已成趨勢，尤其中國去年包括電動車與油電車等新能源車銷售突破350萬輛，連7年位居全球第一。今年來油價飆漲後更進一步刺激電動車需求大增，像美國考慮買電動車者也明顯增加；隨著電動車整個產業在增長，可逐漸看清中、美兩國正在這個市場裡角力。儘管目前中國領先，但卻有跡象顯示美國已開始在發力之中。

中、美此消彼長

比亞迪、特斯拉較勁

比亞迪與特斯拉各自為中、美的最大電動車商，前者6月28日盤中創333港幣新高，終場收331.4港幣，自年初以來累漲24%；反觀特斯拉同期累跌34%。但接下來情勢開始逆轉，比亞迪股價創新高後就持續下跌到9月19日、收215.8港幣，今年來表現由累漲轉為累跌19%。

同時間，特斯拉卻走勢回升，9月19日收309.07美元，今年來累跌幅度縮小一半、至12%，主要是拜登8月簽署《通膨削減法案》成為法令後，以4000多億美元推動包括電動車等環保相關產業，尤其對北美生產的電動車與電動車電池組等關鍵零件給與包括扣抵稅額等補助，使美國電動車與汽車相關類股回升。

值得注意的是，股神巴菲特的波克夏海瑟威卻在比亞迪股價創新高後首次賣股套現。據港交所8月底資料，波克夏已賣出133萬股比亞迪H股，均價277.1港幣，套現3.69億港幣（約14.7億元台幣）。其目前仍持有比亞迪H股2.18億股，但持股已降至19.92%。

美國電動車蠢動

政策大補帖正要開始

雖然比亞迪上半年銷售量年增315%、至64萬1350輛電動車，打敗特斯拉同期僅年增46%、至56萬4743輛，但中國政府過去兩年補貼金額下降、補貼政策也將在年底退場，以股價領先反映3到6個月的情況來看，投資人（包括巴菲特在內）可能認為比亞迪股價已無以為繼。相反地，美國補助政策的大補帖才剛要開始！儘管如此，比亞迪出貨超越特斯拉，市場認為台灣的比亞迪概念股包括胡連（6279）、康普（4739）、凡甲（3526）….等都能受惠。