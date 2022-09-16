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股息忽而多忽而少！存股族搭配價差操作訣竅

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

統計自2000年以來能夠年年配發股利的公司超過200家，當中金融業者的占比卻相當得少，其中有兩個因素，其一是當股市出現崩盤走勢時，金融業者的營運會比較先面臨到衝擊，進而影響到股利的發放，另一個原因就是部分金融業者2000年時尚未掛牌交易，以至於沒有相關數據，也就是因為上述的因素，致使自2000年以來能夠年年配發股利的公司，金融業者占比較少。

金融股深獲存股族青睞

若是以近10年的數據來看，國內的金融業者大多能夠配發股利，而金融股也是存股族相當喜愛的族群之一，除了配息穩定之外，國內法規對於金融業者的管理相當嚴謹，因此本土的金融業者較不易發生流動性的風險。

雖說今年以來美國不斷升息導致全球股市與債市投資環境不佳，投資人則開始擔憂2023年金融業者的股利發放會不會受到影響，關於這點我們倒是可以先從官股行庫的金融股來做觀察。

從財政部公告2023年歲入來源別預算表來看，裡面會揭露出各大官股需要上繳多少股利至財政部，網路上已有喜愛存股的投資人透過相關數據計算出2023年華南金（2880）、合庫金（5880）、第一金（2892）、兆豐金（2886）的預估股利分別為0.5元、1元、1元、1.2元，這裡要先聲明一下，實際數據還是要以公司正式公告為主。

初步預估殖利率期望值

在此，我們可以先用預估數據來計算一下合理的投資價格，我們以2022年9月8日的收盤價來計算上述4檔金控公司的殖利率分別為2.17%、3.67%、3.78%、3.43%。

此時投資人可以衡量看看初估的殖利率是否符合自己的預期，若是符合預期則可以逢低開始買進，另外投資人也可以參考表格內整理出的金融股平均股利來做比對。

官股金控股利發放穩健

依照表格內整理的資料來看，華南金的預估股利較以往的平均值為低，其餘的官股金控大多與表格內的股利平均值大同小異，再以金控股歷年來的發放股利波動度來看，波動度的數值都不算太高，顯示出股利的發放也比較平穩。

最後就股價的波動度來看，一般來說民營的金融股會比泛官股的波動來得大一點，所以想要賺價差的可以先以民營的金融股為主。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/9/16 No.1319】 Q4扳回一城！ 淡中有旺 誰是最佳主角？想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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