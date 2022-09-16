美元武器還能強多久？台幣VS.日圓誰比較弱

【文／阮文非】

雖然美元持續走強，但外界認為美元霸權無以為繼的聲音從未間斷過，最近末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）就認為美元開始要喪失其全球主要儲備貨幣的地位。但從各種跡象來看，美元的影響力未減，在聯準會持續積極升息下，美元可能還要強勢一段時間。目前全球匯市，除了美元之外，大家比的不是誰比較強，而是誰比較弱，這在台幣與日圓之間特別明顯。

大溫和轉大停滯性通膨

魯比尼指全球經濟長達數十年的「大溫和」（Great Moderation）正轉向「大停滯性通膨」（Great Stagflation），因為保護主義、經濟巴爾幹化、人口老化、美元武器化、氣候異常、流行疾病、網路戰爭，和高債務等因素摻雜在一起所致。在大停滯性通膨下，全球股票與殖利率較低的長期債券只會令投資人損失慘重。

其中以美元因素影響最直接和具體。在美元走弱時會增加通膨壓力。但筆者認為其分析並不全面，至少就目前情勢來看是存在一些謬誤。

美國數十年來就一直把美元武器化，從冷戰時期的蘇聯到目前委內瑞拉與伊朗，美國經濟制裁手段成功就是靠美元。1971年在尼克森執政時擔任財長康納利（John Connally）的名言就是「美元是我們的貨幣，但卻是你們的問題。」聯準會過去為救美國經濟的貨幣政策常被批評為「以鄰為壑」。

幾十年來美元始終是各國最重要的儲備貨幣，從貴金屬、石油到大宗商品都以美元計價，國際資金清算以美元資產為主體。即使部分國家持續減持美債，像中國上半年累計減持逾1千億美元美國公債，所持部位降低至9678億美元創12年新低，但中國仍然是美國海外第2大債主。

國際貨幣基金（IMF）指去年底美元占全球外匯存底比重低於59%延續20年來下跌趨勢。在減持美元同時，並開始持有像瑞典克朗、韓元、澳幣和加拿大元等多種非傳統外匯存底貨幣。

外匯存底組合豐富多元

值得注意是，歐元、日圓、英鎊等傳統外匯存底貨幣並未因美元比重下降而被各國央行增持。即使美元在全球外匯存底比重不如過去，但仍顯示目前沒有任何一種貨幣能取代或挑戰美元的地位！迄7月底止，美國以外持有美債總金額達7.4兆美元，雖然低於年初時逾7.7兆美元，但仍然是一筆極龐大金額。請問這世界上，除了美債外，還能有什麼金融資產能吸納這天文數字般金額？即使再不願意，也別無選擇了。