Q4扳回一城！淡中有旺 誰是最佳主角？

【文／林明謙】

今年真的是慘兮兮的一年，不只是一般投資人，各大操盤人、基金經理人也都是賠得一塌糊塗，現在即將進入年底，今年的最後一季「第4季」，市場所有人的希望都寄託在年底的反彈行情。

台股Q4行情規畫

其實，盤面上還有很多利多、利空因子，我們看台股第4季規畫的同時，就一併來談一下。由於第4季是全年度最會上漲的時點之一，特別是在「年底行情與耶誕行情」的催化下，有機會再演出一波反彈、甚至是回升；而且現階段台股還有國安基金護盤中，沒有護到台股止跌回升，沒有護到景氣從谷底走出，國安基金又怎會輕易退場呢？因此，各大法人、甚至是包含政府基金都想要在第4季來扳回一城，要知道去年台股收盤是在18218點，現在可是大跌3000多點的狀態。

我們就從大方向談到細部的戰略，首先，今年是一個空頭市場，這個已經是事實且無法否認，所以，以目前的台股來看，都還在做技術性的落底整理中，同時也需要時間來落底，因此多頭是急不得的。

按過去的經驗來看，如果美股能在9月回穩、打出第2隻腳的話，10月～11月就有機會慢慢整理回升，然後12月再漂亮的收個紅，這是過去的一般模式。而台股通常會落後美股一些跟上，9月份多半仍需要時間來確認底部，然後10月～11月慢慢回穩，12月再跟上美股腳步，這當中仍要持續看美股的表現，且除了9月之外，11月及12月也都還各有一次聯準會的利率會議，但這影響性應該會漸漸的減弱。

美元強大吸金效應

再者，台股跟上美股的速度，筆者認為也和「美元指數」的強弱有關，美元指數先前來至110之上，創下20年來新高點，要知道去年底美元指數在95.67，現在來至110，代表如果投資人全年什麼事都不做，只要將台幣換成美金匯出，就大賺了15%，要比台股全年指數下跌近2成來得好。