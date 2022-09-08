存股領息再進化！從ETF規模發現投資趨勢

【文／盧昱衡】

在8月26日全球央行年會中，聯準會主席鮑爾發表演說，暗指目前經濟數據距離聯準會將通膨降回2%的目標尚遠，快速收緊資金的政策不應該被預期會放緩。並且提到將來更高的利率，以及經濟增長放緩和就業市場疲軟會降低通膨，但也會給家庭和企業帶來一些痛苦。

投資人選股難度增

用ETF打造投資組合

意味著進入經濟衰退是非常有可能的，而且聯準會不會因為經濟衰退就放緩收緊資金的步伐，或者更激進的解讀可以視為聯準會希望透過經濟衰退來打擊需求，以達到降低通膨的目的。若以最壞的狀況來評估，很可能在失業率提升到4.5%以上之前，聯準會的升息路徑都不會趨緩甚至有可能會以超過通膨率，回到實質正利率為目標。如此一來，本波升息的天花板很可能就不僅僅是市場原先預期的3.75%，很有可能進一步拉升到4%或者4.5%以上了。

回顧1980年代美國陷入停滯性通膨時，聯準會曾經有把利率拉升到20%以上，才終於把通膨壓制下來，但同時也對經濟造成了嚴重的打擊。有鑑於此，金融市場對於股票的估值及企業對於未來展望的預期都將進一步下調，同時也增加了投資人操作的難度。

在這樣的大環境中，投資人選股難度增加，自然而然的有更多人選擇被動性的操作ETF，如定期定額買權值型的ETF，像是台灣50系列或是買高配息產品，透過ETF的跨市場配置來打造自己的投資組合。在這樣的新型態投資模式下，哪些ETF最受投資人青睞呢？而這些ETF投資方式背後是否隱含了未知的風險？筆者將帶領您在詭譎多變的金融市場中，打造自己的諾亞方舟。

存股長青樹

權值型與高息型ETF

攤開市場上規模最大的前20名ETF，可發現第1名是大家熟悉的元大台灣50（0050），也就是台灣前50大權值股，同樣的第20名的富邦台50（006208）也是同樣的ETF內容標的，而第2名元大高股息（0056）與第3名國泰永續高股息（00878）都是高股息系列，這類型的ETF說穿了其實就是投資台灣股市，透過不同的選股方式來配置台股的比重，如追蹤台灣50指數系列的ETF，就是投資台灣股市中市值最大的50檔個股；而高息型的則是透過不同篩選機制來選出所謂「高配息」的個股，做為成分股來投資一籃子股票。