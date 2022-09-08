MIH電動車題材開跑 眾所期待 概念股誰來電？

【文／曾志翔】

鴻海（2317）近年展開企業的轉型升級之路，結合「電動車、數位健康、機器人」3大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這3項新技術領域，採3＋3的發展策略，其中最廣為人知就屬鴻海電動車，透過MIH平台來加速與簡化電動車的生產，相關零組件的標準化與模組化2023年就會出爐。

從鴻海投資方向著手

簡單來說，就是各個汽車零配件必須具有高度相容度，可以透過重新搭配或組合，就可應用在不同款式或型號的電動車，如此一來就可以讓其他欲與MIH平台合作生產電動車的車廠，大幅降低自行研發電動車的費用與時間。

而MIH平台的經營模式是否能夠成功，就要從近期鴻海首次開放預購Luxgen純電休旅n7來觀察，其中預購的狀況非常熱烈，但真正的重點還是要放在透過跟MIH平台合作，多久可以交車、降低多少生產成本、模組化零組件的品質與安全性等，這些才是未來真正決勝的重點。

不過，由於首批產品最快要等到2023年下半年起才會陸續交車，因此品質與安全性的問題還得等交車之後才能驗證，所以，現階段想要搭上鴻海電動車題材的投資人，建議可以從鴻海近期投資或合作的方向來著手。

鴻海與裕隆》鴻海為了讓其他車廠看到MIH平台真正有成品出來，與本土老牌車廠裕隆（2201）合資成立鴻華先進，這次開放預購的Luxgen純電休旅n7，就是從鴻華先進打造的原型概念車Model C發展而來，也是鴻海集團跨入電動車產業後的首個作品，正常來說，預購數字的好壞會與裕隆股價較有關係，與鴻海股價的關聯性則要等陸續交車之後才會明顯相關。

預購日裕隆跳空上漲

但這裡的預購數字也不能先當作裕隆未來可預期的營收，因為本次參與預購的訂金只需要1000元，所以不適合用合約負債的角度來評估，所謂合約負債是指公司因為已經自客戶端收取對價，而產生未來必須移轉商品或勞務予客戶之義務，因此本次預購對於裕隆股價來說，其實題材性大於實際影響。

9月1日開放預購當天，裕隆股價跳空上漲，盤中籌碼呈現資增、法人賣，但這裡並不代表外資看壞鴻海MIH或裕隆，只是單純趁利多出來賣股，因為之前5月到7月這段期間，外資總計買超37756張，平均價格落在43.8元，後面8月開始一路賣超到還剩下約1萬張持股還在手上，當然會趁利多跳空上漲之時減碼一些持股，這很正常。就技術面來看裕隆，島狀型態已經出現，下方缺口41.35元～42.65元不補偏多思考。