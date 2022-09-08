合約負債投資學 從現金流量找穩健績優股

【文／呂漢威】

在上一期周刊我們有討論到華爾街大咖2022年Q2的持股動向，發現到這些大咖們很積極在找尋未來現金流量較為充沛的公司來做投資。會以未來現金流量最主要的用意，也就是希望找到未來比較不會面臨到缺乏資金而出現流動性風險的公司。

任正非一句震驚全球

那為何市場會想去找這些公司呢？因為華為創始人任正非日前於公司的內部信談及，華為未來3年要把活下來作為最主要綱領，此話一出，震驚全球，畢竟華為的產品，在資通訊業界具有指標性的地位，就算是因為美國制裁導致銷售下滑，但中國市場仍十分巨大，基地台的產品仍然保有龍頭地位，可是現今華為的高層卻拋出，未來能存活下來是最重要的目標。

從華為未來的經營策略，不再追求規模，而是去追求利潤和現金流，就可以看出，不僅是華爾街大咖在找現金流充足的公司，就連國際企業都要改變計畫來找出現金流，顯見自2022年下半年起，掌握充足的現金流量有多重要。

換另一個角度來看，自2020年起，美國採行大量印鈔政策，來抵禦新冠疫情的衝擊，推升了股市和債市大幅上漲，大量的民生與防疫需求，也使得工廠不斷地增加產能，進而推升能源價格走揚，大量的訂單也讓海運運輸鏈出現缺櫃與塞港的情況，使得運輸成本大幅增加，最終就反映在運費價格之上。

保有現金流量很重要

昂貴的燃料與運輸成本和大量訂單所造成的缺料，推動原物料和人力成本開始攀升，進而讓終端商品的價格上漲，也造就了難以消除的通貨膨脹。所以自2022年年初以來，美國政府為了降低國內的通貨膨脹率，採取連續升息的策略，就是要將通貨膨脹率控制在一定的區間。近期美國聯邦準備理事會主席鮑爾，也表示出持續捍衛抵抗通膨的決心，並表示抑制高通膨可能會使美國的企業面臨到「痛苦」，但若未將物價壓低將會對美國造成更多傷害。

此外，國內疫情的爆發，也讓有賣防疫保單的產險業者面臨到鉅額的理賠金，許多產險業者以增資的方式來做因應。其實美國升息不只是讓美國企業感受到痛苦，全球以投資為營運主體的機構也感到很痛苦，如同最近國內的壽險業者，因美國升息之後，股票與債券的價格開始滑落，致使持有相關部位的壽險業者淨值下滑，所以也有多家的壽險業者，近期向金管會遞件申請增資，來達到提升資本適足率和強化財務結構的目的。綜上所述，在面對不確定因素眾多的投資環境，企業要能保有一定的現金流量有多麼的重要。

以實務角度來看，一家企業要有穩定的現金流量，最主要來源還是倚靠營運的收入為主，因為只有營運上的收入才會比較穩定，如果是單靠股東增資，或是跟金融業借貸等方式都只是短期應急之用。