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集團作帳提早發動！3大陣營成員股臥虎藏龍

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

雖然近期台股跌跌不休，但有些集團股相當抗跌，似乎各具題材，有的股價真的太低，母公司看不下去，自己進場護盤，因此股價已經開始動起來了。讓我們來針對這些相對強勢的集團股來進行解析，看看哪些集團相關個股值得留意？如何觀察與操作？

集團作帳

今年被迫提早出手

又到了第3季的季底，雖然大盤近期又開始下跌，感覺這一波長達2個多月的反彈波要結束了，許多個股開始回檔，紛紛出現大跌。我們先前有提過集團作帳的觀念，集團作帳多半是在年底11月～12月時才會開始，但是今年實在是跌太深了，所以會讓集團提早出手來作一下帳，不輕易放任股票下跌，有能力護盤的還是會加入護盤行列，至少讓第3季的季報在帳面上比較好看一點。

筆者觀察盤面大跌後、個股一片哀嚎，不過，仍然有少數的集團股好像表現比較強勢、比較抗跌，所以，我們就集中火力看這些集團，看看它們是有什麼本事？在如此風聲鶴唳之際，還能異於常人的抗跌？

華新集團

車用題材很有看頭

華新集團近期算是少數滿強的集團股，華新（1605）上半年EPS大賺2.71元，全年度本業可望來至5元，且在近期出售美國太陽能子公司，第3季處分利益可望貢獻EPS約2元，因此有法人預估全年EPS可來至7元，在漂亮的賺錢成績單下，股價先前修正至31元的年線附近後就止跌了，在台股中是相當少數的強勢股，很多股票都已經深深的跌破年線，但是華新還是能守在年線之上，在投信持續加碼7萬張之後，股價已回至40元附近，有機會帶整個集團的作帳行情。

集團子公司新唐（4919）上半年已大賺6.1元的EPS，不過，由於中國消費性電子需求下滑，因此第3季營運滑落，但公司表示車用、工控及資料中心等相關產品仍可持續成長，下滑幅度有限，近期股價也一直撐在月線120元附近，差不多打出3週的整理平台，若近期能在大盤大跌之際守住，則也許9月底前會有一波作帳行情，畢竟投信也沒有棄守，看看是否能夠轉強，但不可跌破115元，否則將套牢突破後的上檔追價買盤。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/9/8 No.1318】世足賽全球商機 層層剖析 黑馬股一手抓，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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